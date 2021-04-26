Знает кошка, где «собака зарыта»…

Увлечение домашними животными, особенно, кошками и собаками, приобретает все более массовый характер, это уже не поветрие и не мода, это становится образом жизни.

Увлечение домашними животными, особенно, кошками и собаками, приобретает все более массовый характер, это уже не поветрие и не мода, это становится образом жизни. Всего лишь тридцать-сорок лет назад кошки и собаки допускались в жизнь человека лишь в качестве сторожей и мышеловов, либо в виде каприза в обеспеченных городских домах. Даже очень добрые хозяева не впадали в депрессию или отчаяние из-за того, что дворовый любимец заболел или сбежал.

Теперь же картина сильно изменилась: быстро прошла мода на породистых, люди стали брать питомцев из приюта, часто весьма запущенных и некрасивых. Причем, это происходит во всем мире. Что изменилось в сознании людей? Всеобщая гуманизация? – Безусловно. Но мне кажется, причина намного глубже. Я не претендую на истину, это всего лишь догадки на основе эмпирического опыта и многолетнего выхаживания домашних животных. И хотя здесь пойдет речь о кошках и собаках, начну я с истории про людей.

«Неродиха»

Молодая женщина десять лет не могла зачать и родить ребенка. Даже ЭКО не помогало. Если и удавалось зачать, через несколько месяцев – выкидыш. Вернувшись домой из больницы после очередной потери плода, она лежала на диване и горько плакала. Свекровь недоуменно проворчала:

- Что вы за поколение – неродихи!? Я вот сорок абортов сделала, да еще троих детей вырастила! А вы одного родить не можете…

Находившаяся тут же мать женщины, вместо того, чтобы утешить, тоже добавила: мол, больше тридцати абортов сделала, родила и вырастила двоих!

Это стало последней каплей для женщины:

- Вот из-за того, что вы по тридцать-сорок абортов делали, я теперь одного родить не могу!

Я не психолог и не историк, тем более, не эзотерик или фанатик веры. Я всего лишь собираю истории. Но мне кажется, что некая глубокая догадка в словах молодой женщины есть.

Вселенная дает нам энергию (спросите у квантовых физиков – дает!) Особенно мощный пучок самой чистой энергии проливается на влюбленных. Эта энергия дается в качестве «кредита» - на зачатие и вынашивание ребенка, на его выращивание и воспитание. И когда данная с небес энергия пропадает зря (это касается не только абортов и выкидышей, это касается всех безвременно погибших и потерянных в роду), вселенная прекращает давать энергию на продолжение рода. Действительно, зачем столь ценную субстанцию тратить зря? А поскольку для вселенной времени не существует, нет для нее и такого понятия, как поколение: весь род – одна единица. Не претендую на верность такого объяснения, но оно мне кажется логичным.

В результате в энергетике рода, на месте погубленных или несостоявшихся жизней появляются, если можно так назвать, энергетические «дыры». Вот их-то и чувствуют домашние животные.

Как они нас выбирают?

Говорят, что кошки и собаки сами находят того, кто их любит. Это предположение не всегда верно. Есть у меня подруга, которая обожает животных, однако, сколько бы ни пыталась она завести домашнего питомца, котенка, щенка – убегают. Был у нее, к примеру, дымчатый котик, которого она холила и лелеяла года два, кормила по инструкции, следила, чтобы вдоволь было в его питании протеинов и витаминов, раз в полгода носила в ветлечебницу на обследование и т.д. И, разумеется, гулять он ходил только на поводке, чтобы никаких микробов на улице не подцепить! Но каким-то образом Дымок сбежал. Мы вместе искали его, не нашли. А потом котик обнаружился в соседнем доме, где жили довольно бедно и кормили его чем придется. Однако он наотрез отказался оттуда уходить, а когда пытались его отловить, чтобы передать законной хозяйке, котик рассвирепел и, всех исцарапав, сбежал. Вернулся он только после того, как прежняя хозяйка покинула дом.

Другая подруга завела, было, собачку, но у нее обнаружилась сильная аллергия на животных – собачку отдали в другие добрые руки. Так что доброта человека не всегда становится гарантией того, что животные ему необходимы в жизни.

Мне кажется, животные (по крайней мере, кошки и собаки) идут не к тому, кто их любит, а к тому, кому они необходимы, и подозреваю, что приходят они туда, где в роду были безвременные потери. Я сейчас не об эмоциональных всплесках (выход из депрессии, утешение после отъезда близкого человека и т.д.), я – о потребности животных помочь человеку залатать энергетические «прорехи» рода, на которые наши питомцы бросаются, как на амбразуру.

Бывает, что кошка или собака на свой лад пытаются вполне прагматично помочь человеку. У нас в доме живет приблудившаяся когда-то рыжая пожилая кошка Липа. Случались времена, когда не то, что животным, нам самим нечего было есть. И вот эта самая возрастная кошечка принялась нам таскать еду. Сначала приносила крысят или мышей, птичек, а то и ящериц. Поняв, что мы эти «дары» не оценили, Липа однажды приволокла половину тушки запеченной на гриле курицы. Курицу эту мы поровну разделили всем питомцам (коих на тот момент было шестеро), кошку поблагодарили, и она, довольная, улеглась спать, даже не попробовав свой кусочек.

А к моей близкой подруге, когда муж у нее слег с инсультом, а она осталась без работы с двумя мальчишками, приблудилась черная породистая собаченция (огрызок дорогого поводка явно свидетельствовал, что сбежала она из благополучного дома). Эта черная «пантера» с утра убегала на Дзержинский рынок, потом сама возвращалась с каким-нибудь курячьим окорочком или мерзлой рыбиной в зубах.

Мы с подругой переживали, что собака пристрастилась к воровству. Но однажды я увидела эту «аристократку» в деле. Присев возле лотка с окорочками, она долго, преданно смотрела на продавщицу. Потом села и протянула вперед лапищу. Потом протянула обе лапы и долго сидела на корточках. В конце концов, хозяйка умилилась и подала ей окорочок. Собака взяла его аккуратно и побежала домой.

Я рассказала подруге про «художества» ее подопечной.

- А я-то думаю, что это Кора супчик не ест? Сварю ей из пакета супчик, она понюхает и убегает…

Собака эта прожила с подругой самые тяжелые годы. А когда дети подросли, и мужу стало легче, да и подруга нашла работу, Кора внезапно исчезла. Ее искали, развешивали объявления, расспрашивали торговок на рынке. Но ее и след простыл…

Что чует кошка?

Как-то меня попросили написать рекламный материал для одной частной медицинской компании, где только что закупили новое оборудование для передовых методов лечения. Суть метода заключалось в том, что, как выяснили ученые, каждый орган имеет свои колебания. Когда орган здоров, колебания одни, когда заболевает, вибрации меняются. И на ранних стадиях болезни, если приложить к телу специальные пластины, можно выровнять вибрации, и болезнь уйдет, едва начавшись. Я проверила все это на себе: действительно, многодневное покалывание в правом боку ушло и долго не возвращалось. Тогда в нашем доме еще не было кошки.

Потом кошка появилась. Это была абсолютно «оторванная», глупая, пакостливая и похотливая маленькая дрянь. Мы едва успевали отлавливать ее с разных помоек и пристраивать в добрые руки ее многочисленное потомство. Поскольку я не большая любительница кошек и все эти «сю-сю-мусю» не для меня, кошка ко мне сильно и не лезла. И вот однажды, когда снова заболел правый бок, я вытянулась на диване спиной вверх, кошка вдруг запрыгнула мне как раз на больное место. Сначала легонько потопталась по спине, вытаскивая коготки (чем совершенно испортила футболку), затем вытянулась по всему правому боку и начала громко урчать – как трактор: ур-ур, ур-ур… Боль постепенно отпустила, и я заснула.

Таких историй я знаю множество, их часто рассказывают в интернете. Например, женщина как-то поведала, что ее тойтерьер (совершенно бессмысленное существо размером с муху), которого она обычно брала под мышку, все время перебирался к ее левой груди, прижимался крепко и начинал усиленно дышать, содрогаясь всем крохотным телом. В конце концов, женщина обратилась к маммологу, и у нее обнаружили онкологию на ранней стадии, которую успешно пролечили.

Возможно, рассказанные здесь ситуации вас не тронули, тогда эта история не для вас. Но когда у вас случалось нечто подобное, когда раз за разом вам буквально бросаются под ноги какие-нибудь котята или щенята, подумайте об этом. И если вы и не возьмете в дом непрошенного питомца, то хотя бы поставьте свечку за всех безвременно ушедших и забытых в вашем роду.