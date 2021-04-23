Президент Томской областной нотариальной палаты рассказала о новшествах в сфере нотариальных услуг

Наталья Калашникова: «Развитие электронных технологий в сфере нотариата осуществляется в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

В этом году нотариату в России как юридическому институту исполняется 155 лет. 27 апреля 1866 года император Александр II подписал «Положение о нотариальной части», которое придало российскому нотариату статус самостоятельной юридической структуры. Эта дата в 2007 году была утверждена в качестве Дня нотариата в России, однако при этом не была учтена особенность перевода дат со старого стиля на новый. В Указе Президента РФ от 2016 года эта ошибка была принята во внимание и избрана исторически точная дата - 26 апреля по новому стилю. Конечно, за такой большой исторический период деятельность нотариусов претерпела немало изменений, расширялся и модифицировался перечень нотариальных действий.

- Развитие нотариата в России всегда зависело от экономической и социально-политической ситуации в стране. Кардинальные изменения происходят в нотариате последнее десятилетие. Например, в последние годы мы наблюдаем активное развитие электронных технологий в нашей сфере, ведь нотариат рассматривается нашим правительством как одно из направлений в рамках национальной программы «Цифровая экономика», - поясняет Наталья Калашникова, президент Томской областной нотариальной палаты. - В ближайшее время после окончательного внедрения технических ресурсов станет возможным совершение нотариальных действий в новых форматах, основанных на цифровом потенциале нотариата.

Так, уже готовой к использованию является возможность удаленного обращения граждан к нотариусу для совершения ряда нотариальных действий - это получение выписки из реестра залогов движимого имущества, обеспечение доказательств в виде осмотра информации в сети Интернет.

- Еще одна новелла - с января 2021 года введен совершенно новый формат нотариального удостоверения сделок дистанционно, с участием двух и более нотариусов, находящихся в разных населенных пунктах, если в совершении такой сделки участвуют два и более лица без их совместного присутствия, - рассказала Наталья Владимировна. - Порядок совершения сделки при этом выглядит следующим образом: к примеру, продавец и покупатель находятся в разных городах и не имеют возможности встретиться. Тогда они выбирают, к каким нотариусам по месту своего нахождения им обратиться, нотариусы по защищенным каналам связи обмениваются документами, проверяют «чистоту сделки», выясняют волеизъявление граждан на заключение договора, готовят единый проект договора, согласовывают с участниками сделки дату и время подписания договора. В назначенный час граждане приходят в выбранные ими нотариальные конторы, нотариусы по видеосвязи выясняют волю участников на совершение сделки, разъясняют правовые последствия, зачитывают проект договора. После проведения всех необходимых действий каждый участник сделки в присутствии нотариуса ставит свою электронную подпись на специальном планшете нотариуса. Нотариусы после этого удостоверяют договор своими усиленными квалифицированными подписями, затем договор сохраняется в отдельном реестре Единой информационной системы нотариата. И это является гарантией его сохранности и защиты от подделок.

Такие дистанционные сделки возможны не только при продаже, например, недвижимости, но при заключении любых других договоров - соглашение об уплате алиментов, брачный договор и другие. Единственное требование по выбору нотариуса касается сделок с недвижимостью, в этом случае один из нотариусов должен территориально находиться в том субъекте Российской Федерации, где находится объект недвижимости.

Нотариусы вправе оказывать ряд других услуг в удаленном формате, не требующих подтверждения соответствия воли и волеизъявления, в том числе через портал «Госуслуги».

Предусмотрено восемь таких нотариальных действий: обеспечение доказательств в виде осмотра информации в сети Интернет, что становится в последнее время очень востребованным, принятие в депозит безналичных денежных средств, совершение исполнительной надписи, принятие на хранение электронных документов, получение выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, свидетельствование верности перевода, когда переводчиком выступает сам нотариус, передача электронных документов физическим и юридическим лицам, удостоверение равнозначности электронного документа.

Герб Томской областной нотариальной палаты.

С 29 декабря 2020 года появилось еще одно нововведение, очень важное с точки зрения защиты нотариального бумажного документа.

- Это размещение на нем машиночитаемой маркировки в правом нижнем углу, - проясняет Наталья Калашникова. - Такая маркировка содержит информацию о дате совершения нотариального действия, его регистрационный номер и вид, ФИО нотариуса, название его округа, данные о заявителе. Наличие таких отметок на нотариальных актах позволяет ускорить проверку их подлинности через определенный сайт - ЕИС нотариата, не нарушая при этом требований о защите нотариальной тайны.

- Конечно, новые возможности нотариата предусмотрены в интересах граждан и представителей бизнеса, впереди еще немало изменений, - прокомментировала Наталья Калашникова. - И нотариусам нужно быть готовыми к ним. Однако, несмотря на цифровизацию нотариата, живое общение с нотариусом по-прежнему востребовано гражданами. Нотариус сейчас, действительно, является самым доступным юристом.

Поздравляю всех коллег с приближающимся профессиональным праздником - Днем нотариата. Планов у нас много, желаю всем нотариусам реализации намеченного, крепкого здоровья, профессиональных успехов и личного благополучия!