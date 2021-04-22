Весна идет – аллергии дорогу: рассказываем томичам, как легче перенести сезон цветения

Самый простой совет: старайтесь меньше находиться на улице! Фото: Алена МАРТЫНОВА

Скоро наступит май – время цветения. Для людей с поллинозом, т.е. аллергической реакцией на пыльцу, наступает нелегкий период сезонного обострения. Как улучшить свое самочувствие в это время, рассказала томский врач, семейный аллерголог-иммунолог Мария Васильева.

Весенний кошмар аллергиков

Время, когда в воздухе появляется пыльца, становится настоящим испытанием для людей, страдающих от поллиноза. Наличие или отсутствие аллергии зависит от генетики: особенностей работы иммунной системы и обмена веществ, степени защиты слизистых оболочек дыхательных путей.

– На здорового человека пыльца может либо никак не влиять, либо оказывать чисто механическое раздражение. Но при этом не будет ярко выраженной воспалительной реакции. У людей, чувствительных к пыльце, возникает аллергическая реакция с типичным набором симптомов, – рассказывает аллерголог-иммунолог Мария Васильева.

Известно, что симптомами сезонной аллергии считаются насморк, першение в горле, покраснение глаз, слезотечение, зуд и затрудненное дыхание. Специалисты рекомендуют сразу же обращаться к врачу, если вы заподозрили у себя аллергию.

Как говорят эксперты, большое количество пыльцы в воздухе может привести не только к воспалению поллиноза, но и, например, бронхиальной астмы. По данным ВОЗ, треть пациентов могут страдать тяжелыми заболеваниями, поэтому очень важно вовремя поставить диагноз.

Если вы заподозрили у себя аллергию, необходимо сразу же обратиться к врачу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как уменьшить страдания

В период пандемии коронавируса ношение масок уже вошло в привычку любого томича. Конечно, согласно рекомендациям ВОЗ и Роспотребнадзора, их обязательно надевать только в местах большого скопления людей. А если носить маску на улице в период цветения, поможет ли она задержать пыльцу?

– Специальная маска от аллергии значительно уменьшает контакт пыльцы с дыхательными путями и, конечно же, ослабляет симптомы, – заверяет врач-аллерголог.

Также существует много правил, которые помогут поддерживать здоровье органов дыхания в период цветения. Прежде всего, они направлены на ограничение контакта с пыльцой. Аллерголог Мария Васильева приводит следующие советы:

1. Не открывать окна в квартире, особенно вечером – в это время пыльца циркулирует на небольшом расстоянии от земли. Также можно установить на окна сетки «Антипыль» или установки с фильтрами.

2. То же самое касается и окон в машине – лучше включить кондиционер. Кроме этого, можно также установить в автомобиле специальные фильтры, которые не будут пропускать пыльцу.

3. Носить защитные очки – это предотвратит попадание пыльцы в глаза.

4. Использовать фильтры для носа или, как уже было сказано, маску – это позволит защитить нос и рот.

5. Промывать глаза и нос, а также полоскать горло и мыть волосы после возвращения домой. Также можно надевать головной убор на улице.

6. Уличную одежду необходимо хранить на выходе в закрытом виде.

Всемирная организация здравоохранения также советует отслеживать концентрацию пыльцы-аллергена через интернет-ресурсы или мобильные приложения – благо, современные технологии сейчас предоставляют много возможностей. Важно в это время обращать внимание и на свой рацион: не употреблять косточковые фрукты, орехи, зелень и специи, квас и мед. Нельзя применять фитотерапию (лечение травами) и косметические средства, содержащие натуральные растительные компоненты.

В целом, старайтесь меньше находиться на открытом воздухе. Современные системы вентиляции и грамотная гигиена могут помочь перенести аллергикам нелегкий период цветения. Соблюдайте правила и будьте здоровы!