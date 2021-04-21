Мир, Томск, шашлыки: как отдыхаем на майские праздники в 2021

Долгое время Первомай был символом непримиримой классовой борьбы, имел «политическую окраску» и отмечался демонстрациями.

Весна подходит к концу, и вся Россия особенно ожидает ее последний месяц. Май с его длинными праздничными выходными, всегда начинается донельзя приятно. К этому времени тепло и хорошая погода приходят в большинство городов, а в Томской области в этом году на праздничные дни синоптики предсказывают до + 18 °С.

Обычно в эти дни томичи отправляются на природу или в небольшое путешествие. В 2021-м майские праздники будут не такими продолжительными, как в прошлые годы, но их от этого ждут не меньше.

Отдых на праздники, зависит от дней недели, на которые праздничные даты выпадают. В этом году 1 мая приходится на субботу, поэтому выходной день переносится на понедельник, 3 мая. А 9 мая выпадает на воскресенье, соответственно, выходным днем также считается следующий за ним понедельник, 10 число. В итоге получаем шесть дней на отдых с перерывом в четыре дня: 1-3 мая, затем 8-10-е.

Расписание нерабочих дней в мае относится к тем, чей обычный график - 5/2. Если ваш режим работы отличается, то лучше уточните о дополнительных майских выходных у руководителя.

Производственный календарь на 2021 год.

Формула дедушки Оуэна

9 мая - День Победы, одно из самых важных событий в истории нашей страны. Поэтому почему он считается нерабочим днем - вопросов не возникает. А вот Первомай для многих праздник-загадка. Отдых в День труда? Что-то не складывается. Давайте разбираться вместе с «Комсомолкой».

Первое мая, он же Праздник труда, Праздник Весны и Труда, День международной солидарности трудящихся - отмечается во многих странах и территориях мира 1 мая или в первый понедельник мая. Корни праздника уходят аж в 19 век, в Австралию, где 21 апреля 1856 года рабочие выдвинули требование о 8-часовом трудовом дне. Идея такой продолжительности возникла из известной формулы британского философа и одного из идеологов профсоюзного движения Роберта Оуэна: «Восемь часов на работу, восемь - на сон и восемь - на досуг».

Требования протестующих удовлетворили и 10-12-часовой рабочий день сократили.

И понеслось… Спустя 30 лет примеру австралийцев последовали рабочие США и Канады. 1 мая 1896 анархические организации вышли на митинги и организовали забастовку. Это событие известно, как Бунт на Хеймаркет. Закончилось оно весьма трагично… При разгоне такой демонстрации в Чикаго 4 мая 1886 года погибли шесть демонстрантов. В ходе последовавших на следующий день массовых выступлений протеста против жестоких действий полиции в результате взрыва брошенной неизвестным бомбы были убиты восемь полицейских, ранены не менее 50, и в последовавшей перестрелке были ранены минимум четверо рабочих, но по некоторым данным, до пятидесяти убитых и раненых, несколько десятков человек получили ранения. По обвинению в организации взрыва восемь рабочих-анархистов были приговорены к повешению.

В память об этой дате и казненных рабочих Парижский конгресс II Интернационала в 1889 году объявил 1 мая Днем солидарности рабочих всего мира. От этого же и пошла традиция ежегодно отмечать праздник шествиями и демонстрациями.

Австралийский флаг первой всеобщей забастовки, символом которой стали «три восьмерки» — восемь часов на труд, на отдых и саморазвитие, и восемь часов на сон.

Российская маевка

Праздник дошел и до Российской Империи. Первомайские демонстрации, имели успех в последние годы перед Октябрьской революцией 1917 года и собирали сотни тысяч рабочих. В первый послереволюционный год праздник стал государственным и получил название «День Интернационала», и лишь в 1972 году его переименовали в «День международной солидарности трудящихся - Первое Мая».

С 1918 года 1 мая было объявлено нерабочим днем. Только вот в СССР этот день был освобожден не для отдыха, а для традиционных шествий и митингов. А уже в 1928 году, когда и 2-е мая получило статус нерабочего дня, возникла традиция проведения «маевок» - массовых празднований на природе.

Название и способы празднования у Первомая поменялись уже после распада Советского Союза. В 1992 году его переименовали в «Праздник весны и труда» и демонстрации перестали проводиться на государственном уровне.

Долгое время Первомай был символом непримиримой классовой борьбы, имел «политическую окраску» и отмечался демонстрациями с портретами политических деятелей, передовиков производства, лозунгами, плакатами и диаграммами о достижениях в той или иной отрасли народного хозяйства, науки, культуры. Но постепенно этот контекст потерялся.

Сегодня праздник отмечается в 142 странах и территориях мира. Для ряда стран традиция собирать людей под знамена профсоюзов еще сохранилась, но в большинстве государств это все же уже не политический праздник, а именно яркий весенний праздник, когда организуются народные гуляния, ярмарки, мирные шествия и увеселительные мероприятия. А для кого-то это просто еще один выходной, в течение которого можно пожарить шашлыки на природе, и провести время с семьей.