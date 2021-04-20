Томская СОШ № 12 отмечает свое 85-летие

Первый набор в школу № 12 был осуществлен в апреле 1936 года.

Школьная форма советского образца, старая парта, стенды, рассказывающие о том, что в 1941-1942 годах здесь был госпиталь. Личный дневник ученицы Кати Чернышевой, который девочка вела в 1948-м... Все это экспонаты небольшого, но информативного музея томской школы № 12, которая была торжественно открыта 26 апреля 1936 года.

Именно здесь, в здании по Юрточному переулку, 8, были организованы одни из первых в Томске пионерская и комсомольская дружины, появилась первая театральная студия. Был период, когда 12-я школа была женской, затем она вновь стала смешанной по составу.

- В годы войны в нашем здании располагались два госпиталя, образовательный процесс не велся, лишь в 1943-м школа снова распахнула двери для детей, - рассказывает директор МАОУ СОШ № 12 Татьяна Шагаева. - Школьники постоянно навещали раненых, читали им книги вслух, готовили небольшие концерты, поддерживали выздоравливающих. Мы с коллегами и с ребятами, особенно накануне 9 Мая, пытаемся себе представить, как это было. В наших классах стояли кровати, лечились бойцы, по коридорам ходили медики... Мы гордимся, что наша школа вместе со всей страной приближала Победу.

«Вершининские чтения» и другие проекты

В школе № 12 выступают за разумное сочетание традиций и инноваций. Некоторые инициированные ее педагогами проекты из локальных переросли в общегородские и даже региональные.

На стене школьного здания установлена памятная доска о том, что здесь работал народный учитель СССР Борис Вершинин. В память об известном педагоге в середине 2000-х здесь начали проводить научно-практическую конференцию, с 2013 года она стала городской. В ней принимают участие учителя физико-математических и естественнонаучных дисциплин и, конечно, школьники.

Другой школьный проект «Рождественские чтения», недавно отметивший свое 15-летие, три года назад стал региональным. Начинали эту работу учителя проблемно-творческой группы по духовно-нравственной культуре в сотрудничестве с воскресной школой расположенного рядом Богородице-Алексеевского монастыря. Сейчас в чтениях, которые проходят ежегодно и длятся в течение месяца, участвуют ребята со всей области.

- Еще один проект мы получили, можно сказать, по наследству, когда путем реорганизации к нам была присоединена бывшая 10-я школа в Заисточье, в которой работал центр этнокультурного образования, - говорит Татьяна Шагаева. - Мы продолжили и расширили эту работу, в первую очередь рассчитанную на помощь в адаптации детям мигрантов и укрепление межнационального единства. В нынешнем году участниками мероприятий центра стали более 600 детей, в дистанционном режиме мы охватили школьников всего региона.

В педагогическом коллективе немало учителей-стажистов, которые верны своей школе на протяжении многих лет. При этом ежегодно приходят молодые кадры, сохраняется преемственность, баланс мудрости и молодой энергии. Кстати, среди учителей школы семь человек - ее выпускники. СОШ № 12 гордится своими выпускниками, которые трудятся в органах власти, медицине, образовании, искусстве, журналистике.

Ежегодно школа выпускает медалистов, а в 2018-м и 2019 годах ее гордостью стали два стобалльника, показавшие максимальные результаты ЕГЭ по географии и химии. Неоднократно учащиеся становились участниками регионального и всероссийского этапов олимпиады школьников.

Школа № 12 заботится о ранней профориентации детей, тесно сотрудничает с вузами и является базовой школой ТГАСУ, в ней созданы инженерно-технологические классы. Профильные естественнонаучные группы взаимодействуют с СибГМУ, налажено сотрудничество и с классическим университетом. Огромным плюсом стало тесное взаимодействие с «Кванториумом».

Ученицы школы №12 – победительницы областного чемпионата по мини-футболу.

Для детей своего микрорайона школа была и остается центром культурного и спортивного развития. Секции карате футбола, волейбола, силовые тренировки, общешкольные спортивные праздники и дни здоровья дают возможность развивать дух соревнования и силу воли. Так, команда девочек в этом году выиграла Кубок области по мини-футболу и представляла регион в своей возрастной группе на турнире в Новосибирске.