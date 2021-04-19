Сколько стоит дом построить: в марте в Томской области ускорился темп роста цен

Такие или примерно такие дома в пригороде Томска - мечта многих горожан. Кто-то воплощает ее в реальность, кому-то препятствует постоянный рост цен на стройматериалы или готовые "квадраты".

Что нам стоит дом построить? В известном четверостишии вопрос с жильем решался просто: мол, нарисуем – будем жить. В жизни такой вариант недостижим даже при очень богатом воображении и визуализации мечты. Впрочем, он неприложим ко всем сферам жизнеобеспечения. Влияние пандемии роковым образом сказалось на состоянии доходов подавляющего большинства россиян вообще и томичей в частности. А цены на непродовольственные и продовольственные товары, услуги и недвижимость начали уверенно расти.

Доски «в рост» пошли

Годовая непродовольственная инфляция в Томской области выросла в марте до 5,3%. Свой вклад в ситуацию внесли цены на строительные товары, сообщили аналитики Банка России.

По их мнению, недостаточное предложение жилья в многоквартирных домах, усталость от пандемии и удаленный формат работы повернули интерес томичей в сторону индивидуального жилищного строительства. С начала текущего года в регионе на 45,5% выросли объемы введенных квадратных метров в индивидуальных домах.

Исследование сервиса «Авито Недвижимость» показало, что за I квартал 2021 года в Томской области на 28% вырос спрос на загородную недвижимость, за прошедший год – на 30%. По сведениям администрации региона, за январь-март этого года в области введено 70 тыс. кв. м жилья, из них свыше 59 тыс. «квадратов» – индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Ввод объектов ИЖС вырос на 60,3%.

Активное оживление загородного строительства усилило спрос на необходимые материалы. Кроме этого, подросли мировые и внутренние цены на металлы и продукты деревообработки, стали больше транспортные издержки.

Оживление загородного строительства усилило спрос на материалы. Кроме этого, подросли мировые и внутренние цены на продукты деревообработки.

– Все вышеназванное в комплексе ускорило подъем уровня цен на доску обрезную и металлочерепицу. Стоимость древесно-стружечных плит также отреагировала ростом на повышенный спрос со стороны. производителей мебели на фоне дефицита сырья. Дело в том, что увеличились экспортные поставки этого материала в Узбекистан и Казахстан, – отметила Татьяна Толкмит, заместитель управляющего Отделением Томск Банка России.

В целом, по озвученной ею информации, прирост цен на стройматериалы, входящие в потребительскую корзину, в годовом выражении увеличился с 6,6% в феврале до 7,5% в марте.

Если дома нет конфет – от инфляции «привет»

По информации Банка России, несмотря на то, что в марте годовая инфляция в Томской области повысилась, она осталась ниже, чем по России в целом и по Сибирскому федеральному округу (5,8% и 5,7% соответственно). Динамика складывалась под влиянием расширения спроса и давления со стороны издержек. Это общероссийские тенденции, считают аналитики.

Кажется, ничего не купил, а денег истратил много: инфляция в марте сделала продукты питания дороже.

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в марте ускорился до 5,1% после 4,6% в феврале. Основной вклад внесло повышение темпов прироста цен на мясные продукты.

По данным Томскстата, индекс потребительских цен в марте по отношению к февралю 2021 года составил 100,8%, с начала года – 101,7%. Продовольственные товары подорожали в среднем на 0,9%. Наибольший рост цен наблюдался на свеклу столовую – на 16,3%; морковь – на 15,7%; свежую зелень – на 10,7%; белокочанную капусту – на 10,3%; картофель – на 9,2%; пиво отечественное – на 9,2%; колбасу вареную – на 9,1%.

Кроме того, стали дороже макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта – на 7,3%; напитки газированные – на 7,2%; лимоны – 6,9%. Из-за удорожания импортных компонентов кормов и производственного оборудования на фоне произошедшего ранее ослабления рубля у производителей продолжали расти издержки на содержание животных и птицы. Увеличились расходы птицефабрик на соблюдение санитарных норм. По этим же причинам ускорился рост цен на куриные яйца, которые в марте стали дороже на 8,4%.

Основные категории кондитерских изделий за год (с марта по март) подорожали в магазинах в среднем на 2,5-8,5 %. Особенно это стало заметно по стоимости шоколада: если в прошедшем году 90-граммовую шоколадку весной еще можно было купить по цене до 30 рублей, то сейчас дешевле 37-39 рублей не найти. Причина – удорожание исходного сырья, объясняют производители «кондитерки».

Шоколад сейчас "кусается": цены на него выросли, и не исключено, что будут расти дальше и дальше.

Кое-какой провиант все же сбавил в цене, судя по сведениям Томскстата и Банка России. Например, соки фруктовые – на 13,7%. Благодаря расширению предложения овощей сибирских тепличных хозяйств в годовом выражении продолжили дешеветь свежие огурцы: в марте в Томске – на 42,3%. Поступления из тепличных хозяйств южных регионов страны способствовали удешевлению помидоров. В связи с действием мер Правительства России по компенсации производителям части затрат на закупку продовольственной пшеницы и реализацию продукции замедлился рост цен на муку, хлеб и хлебобулочные изделия.

Из этих продуктов, согласно данным аналитиков, дешевле стали лишь помидоры, вкус которых не всегда соответствует натуральному.

В целом не особо оптимистичный расклад. Что и говорить, когда куриные яйца перед Пасхой в Томске в среднем стоят 63 - 72 руб. за десяток. Конечно, люди будут готовить к празднику «крашенки» и куличи (может, яйца по акции приобрести посчастливится), никакая инфляция им не помешает соблюсти православные обычаи. А все остальное… Дело наживное, как обычно говорят. Тем более что снижать цены пока никто не обещает.