Коронавирус в Томске, последние новости 16 апреля 2021 года: за сутки выздоровело 25 жителей

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 25 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» в Томской области составляет теперь 30 841.

16 апреля в Томской области общее число заболевших составило 31 778 человек. За сутки было выявлено 20 новых случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 25 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 30 841, число умерших – 377.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 30,3 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,04.

В коечном фонде свободно 30,3 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,04.

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 30 апреля. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 201,4.