Томичи открывают дачный сезон: как разбудить сад после зимы

Работы на даче весной всегда будет много, поэтому берегите свои силы.

Вы уже наверняка думали, с чего начать уход за участком весной. Впереди много дел, кажется, что времени на все не хватит. Если с осени вы позаботились о своем саде и побелили деревья, подкормили почву, а в течение зимы старались съездить и подгрести под деревья снег, то вполне вероятно, что ваш сад перезимовал без особых последствий.

Долгожданная весна в саду и огороде порой приходит неожиданно. В природе все продумано, и когда первое тепло сменит холода, дача проснется от зимнего сна. Появятся первые ростки зелени и жужжащие насекомые, нальются соком почки деревьев.

После зимовки растения и почва особенно нуждаются в вашем уходе, поэтому постарайтесь уделить внимание каждому уголку участка. «Комсомолка» пообщалась с опытными дачниками и выяснила, какие важные дела стоит сделать на даче весной, с чего начать в первую очередь. Берите на заметку!

Спасаем деревья от морозобоин

Это первое, что вы должны сделать. С наступлением весны дневная температура может быть достаточно высокой (даже если она останется немногим ниже нуля), а ночная - очень низкой. Для коры деревьев такие перепады чрезвычайно опасны: она может полопаться, что приведет к образованию морозобоин. С началом сокодвижения внизу образовавшихся трещин будет вытекать сок, а в их верхней части - подсасываться воздух. Воздух встанет пробками на пути движения влаги и всех питательных веществ. Пострадает все дерево.

Морозобоины, как правило, образуются на уровне снегового покрова или почвы, потому что именно в этом месте держатся самые низкие температуры.

Чтобы избежать весной образования морозобоин, в марте-апреле советует дачникам начать появляться на садовом участке хотя бы раз в две недели и оценивать состояние деревьев, кустарников и снежного покрова

- Берите рогожу (мешковину) нарезайте на широкие ленты и укутывайте ими стволы деревьев. Хорошо защищает сад от морозобоин побелка. Если не сделали этого осенью, то сейчас можно поступить так: взять овощные сетки зеленого цвета (предназначенные для лука и картофеля) и обмотать ими, как бинтом, стволы и крупные скелетные ветви. Это станет неплохой временной защитой. Но не перетягивайте стволы, - советует Наталья, опытный дачник.

Кстати, у многих на дачах растут декоративные хвойники. Так вот, по словам Натальи, они очень подвержены воздействию весеннего солнца и легко могут обгореть. Спасти их можно, соорудив сверху защитные светоотражающие белые колпаки из тонкого укрывного материала. Наталья отмечает, что среди хвойников есть и необгораемые. Но, как правило, при покупке дачники не обращают внимания на это свойство растений. Так что, если не уверены, что хвойник необгораемый, лучше перестрахуйтесь.

Солим снег

Молодые садовые деревья не всегда переживают зиму. А если и переживают, то весной не торопятся выпускать листья. Это означает одно: с августа по конец сентября, когда идет нисходящее сокодвижение, вы их не напоили водой. Делать это нужно было в приствольные лунки по проекции кроны.

Но прошлую осень назад не вернешь, поэтому продолжаем работу над ошибками.

- Пока на дачном участке есть снег, прямо по его корочке под деревьями разбросайте соль. Под молодые деревца граммов по 50, под взрослые - по 200. Соль не является прямым удобрением, но она растопит снег - и вся влага пойдет в почву. Таким образом, соль заставит минеральные вещества, которые есть в почве, попасть к корням и быть ими «съеденными», - рассказала наш эксперт.

Также по корочке льда (когда снега почти нет) полезно разбросать мочевину. Но если снег на вашем участке совсем сошел, вносить ее придется в жидком виде, по поливочному кольцу. Определить поливочное кольцо легко. Мысленно нарисуйте окружность проекции кроны на земле. Двадцать сантиметров внутрь от окружности и столько же с внешней стороны - это и есть поливочное кольцо, где находятся мочковатые корни, которые кормят растение.

Весенняя побелка

Побелка весной должна начинаться примерно с середины марта, но учитывая наши сибирские погодные условия, апрель более подходящее время.

Как правило, в магазинах для садоводов побелка продается в готовом разведенном виде. Но в нее лучше добавить медный купорос: на каждый литр побелки - на кончике ножа. Это позволит избавиться от множества заболеваний. И не ждите теплой ясной погоды - побелите сад как можно раньше, советует эксперт.

Больше купороса

Проводить обработку садовых насаждений железным купоросом нужно обязательно до того, как почки тронутся в рост. Опытные дачники делают на этом особый акцент!

Триста граммов железного купороса разведите в 10 литрах воды и обработайте при помощи опрыскивателя все стволы и ветви, на которых уже затаилось огромное количество личинок вредителей - они только и ждут, когда лопнут почки, чтобы в них вгрызться. Железный купорос спасает от болезней и вредителей, а также от мхов и лишайников. Их, кстати, после опрыскивания довольно легко можно удалить, дав тем самым дереву второе дыхание.

Обрежьте деревья и кусты

Главная обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников происходит весной, до распускания почек. Для этого снимите зимние укрытия, удалите больные, слабые и сломанные ветки, а также те, которые мешают друг другу расти.

Не забудьте очистить от старой коры штамбы – нижние участки ствола от корневой шейки до первых ветвей. Удалите мхи и лишайники, а также заделайте большие трещины: очистите их острым ножом до здоровой ткани и обработайте садовым варом. Очень важно, чтобы срезы были ровными. Не оставляйте пеньков, которые могут стать источниками инфекций.

Малина на даче весной также требует обрезки. Следует удалить ослабленные побеги и пять верхних почек, чтобы простимулировать формирование прикорневой поросли. Внимания потребуют и смородина с крыжовником – проредите кусты и удалите подмерзшие, а также пораженные болезнями и вредителями ветки.

Уберите мусор на участке

Дача весной порой выглядит неопрятно из-за скопившегося мусора. Поэтому аккуратно сгребите листья и ветки, уберите остатки прошлогодних плодов и экскременты животных. Пластиковые бутылки и целлофановые пакеты вынесите в мусорные контейнеры, а органику сложите в компостную кучу – она вам еще пригодится.

Подождите, пока земля немного просохнет после таяния снега, и приступайте к работе. Так уборка участка весной пройдет намного проще.

Также самое время попрощаться с устаревшим садовым декором, сломанными инструментами и разбитыми горшками. Некоторым вещам можно попробовать дать новую жизнь.

Работы на даче весной всегда будет много, поэтому берегите свои силы. Не стоит сразу до седьмого пота трудиться на любимых сотках. Делайте перерывы, наслаждайтесь теплыми деньками и не забудьте устроить пикник в честь первого приезда на дачу. Желаем вам получить удовольствие от весенних дачных работ.