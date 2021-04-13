Читка в режиме «нон-стоп»: томский вдохновитель и автор - Виктор Нилов!

Знаковые для Томска фигуры - Чехов и Смоктуновский - сподвигли опытного публициста и редактора Нилова написать о них в жанре пьесы. Фото: Фото автора.

После долгого вынужденного затишья в культурной жизни, вызванного ограничениями, связанными с пандемией, мы стараемся наверстать упущенное. В преддверии окончания театрального сезона особенно отличились поклонники творчества самобытного томского автора Виктора Нилова.

Вот уже несколько лет под руководством своего идейного вдохновителя - автора оригинальных пьес, созданных в том числе и на основе местного материала, - они готовят неординарные постановки. Их особая ценность в том, что первоисточником для будущих пьес Виктора Захарович обычно служит публицистика.

Пьесы Нилова давно на слуху у публики. Их показывали на самых разных площадках - в привычном зале Дома ученых, в изысканных интерьерах музея «Профессорская квартира», в мастерской Леонтия Усова. Каждая читка отличается от предыдущих составом участников, накалом страстей, атмосферой. Когда она проходит, например, в зале музея «Следственная тюрьма НКВД», среди экспонатов, в подлинном помещении подвального каземата, испытываешь сильные эмоции от знакомого текста.

Есть зрители, которые по несколько раз слушали пьесы Виктора Нилова - трагифарс «Одинокому везде пустыня, или Неуловимый Чехов и Чайки» и драму с антрактом «Однолюб из Татьяновки». И приходят вновь.

Артисты передают характер и облик каждого персонажа, даже не имея особенных выразительных средств, почти без костюмов и декораций. Фото: Фото автора.

Всякий раз - новое зрелище

Спектакль - это живой организм, все время меняющийся и растущий, и к спектаклям «по Нилову» это относится в первую очередь. Спектакли-читки со временем трансформируются, сменяют друг друга самодеятельные артисты, и от этого другим становится «лицо» театральной постановки.

Творческая группа не имеет постоянного состава, появляются новые участники, внося свои нотки в ансамбль, и каждый раз получается особенное зрелище. Читки произведений Нилова всегда проходят при большом скоплении народа, а в минувшую субботу зал Дома ученых при условии «шахматной рассадки» просто не смог вместить всех желающих. Многие представители томской интеллигенции с удовольствием встретились друг с другом после большого перерыва. В финале долго не смолкали аплодисменты и слова благодарности.

В чем феномен этого успеха? Ведь на сцене нет профессиональных актеров, кроме Леонтия Усова и Павла Евграфова, нет декораций, весьма условны костюмы. Но, видимо, важнее жар души, искренность, с которой персонажи произносят свои слова. Каждый уверен в этот миг, что он - Смоктуновский или Чехов, ну, во всяком случае, их близкие, друзья и коллеги.

Творческая группа не имеет постоянного состава, появляются новые участники, внося свои нотки в ансамбль, и каждый раз получается особенное зрелище. Фото: Фото автора.

Именно эти фигуры, знаковые для Томска, - Антон Павлович Чехов и Иннокентий Михайлович Смоктуновский, - сподвигли опытного публициста, в прошлом редактора различных местных изданий, написать о них в сложном жанре пьесы.

А жанр Виктор Захарович выбрал беспроигрышно. Книгу в прозе или краеведческое исследование еще неизвестно когда прочтут широкие массы читателей, а пьесу посмотреть идут. В дело популяризации имен Чехова и Смоктуновского среди наших современников томич Нилов внес немалую лепту. Остается поблагодарить артистов за то, что, не имея никаких особенных выразительных средств, почти без костюмов и декораций, они передают характер и облик каждого персонажа.

Этой работой автор увлечен с 2003 года, когда начал трудиться над чеховским театрально-концертным сценарием. С той поры пьесу много раз исполняли самодеятельные актеры.

Виктор Захарович рассказывает:

- Действительно, наш театр - «МХАТ им. Чехова на Уржатке» - приглашал публику на читки несколько раз. В последние два-три года сценарий существенным образом переделан в игровую пьесу-трагифарс. На каждом спектакле представляется обновленная редакция. С первого взгляда спектакль выглядит водевилем, но к финалу обнаруживается явная драматическая составляющая. Ее можно увидеть в выведенной автором «чеховской формуле любви». Она такова: «Хочу влюбиться, но не жениться, отравлен сочинительством и праведно несу свой крест». При каждом явлении в гостиницу новой пассии-видения Чехов спешным порядком надевает маску и перчатки. Это, с одной стороны, напоминание о коронавирусе, а с другой, так сочинитель защищается от пассий, мешающих ему работать.

- Хочется сказать об актерах, - продолжает автор пьесы. - Исполнитель роли Антона Чехова - Борис Былин. Он бывший преподаватель ЭФ ТГУ, общественный деятель, как чтец и вокалист издавна участвует в самодеятельности. А вот в драме выступил впервые, но сразу успешно. Три артистки - Надежда Сазанова, Наталья Спицына и Полина Фомина - пришли помочь мне в новом театре из прежнего, из «МХАТа на Уржатке». А вообще в спектакле занято два десятка артистов. Жаль, что наш театр не имеет в условиях пандемии нормальных условий для репетиций. А потому пьеса играется на самом деле в жанре «Театр читает пьесу по ролям с листа».

Минусы становятся плюсами, удачно обыгрываются преимущества этого жанра. Эта пьеса не случайно заняла третье место во Всероссийском конкурсе на лучшую инсценировку или оригинальную пьесу по творчеству Антона Павловича Чехова. Его организаторы - Гильдия драматургов РФ (RUSSIAN GUILD OF PLAY WRITERS) и Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» имени Романа Виндермана.

Виктор Нилов - член-учредитель томского общества «Мемориал», и неудивительно, что в пьесе говорится о Чехове и как об одном из первых российских правозащитников. Ну а во второй пьесе, о Смоктуновском, вообще речь идет напрямую о репрессиях. Не сразу, но затем звучит постоянно, ведь именно после ареста мужа-мельника была выслана из нашей губернии мать Иннокентия с малыми детьми.

Виктор Нилов удостоен ордена «Ветеранская слава Томской области». В прежние времена в титрах было бы указано: автор пьесы - орденоносец. Фото: Фото автора.

Еще многие страницы актерской биографии нашего великого земляка предстают перед нами. Нилов провел большую работу по исследованию архивов, когда писал свои пьесы. Поэтому они и убедительны и интересны.

Не так давно Виктор Захарович отметил 80-летний юбилей. В столь солидный возраст он вступил с обширными планами на будущее. В копилке идей у него немало задумок, краевед продолжает заполнять пробелы на страницах истории Томска.

Виктор Нилов награжден медалью «За достижения» от администрации региона, памятным знаком «Герб Томской области» в серебряном исполнении от областной Думы и Почетной грамотой от Думы города Томска. В ноябре он получил орден «Ветеранская слава Томской области». Так что в прежние времена в титрах было бы указано, что автор пьесы - орденоносец...

Думаю, до окончания сезона еще будут проводиться читки его пьес. Я снова пойду, ведь у этого сообщества увлеченных людей каждый раз получается новый спектакль, а это не так уж часто встречается.