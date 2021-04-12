Коронавирус в Томске, последние новости 12 апреля 2021 года: зафиксировано 30 681 выздоровевших от болезни

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 27 жителей Томской области. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь в регионе 30 681.

12 апреля в Томской области общее число заболевших составило 31 684 человека. За сутки было выявлено 23 новых случая заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 27 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 30 681, число умерших – 372.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 26,7 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,89.

В коечном фонде свободно 26,7 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,89.

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 30 апреля. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 201,8.

Продолжается прививочная кампания. Первым компонентом вакцины «Спутник V» привились уже 48 883 жителей региона, вторым - 34 284 человека. В Томске вакцину поставили 27 521 человек, из них 19 903 завершили иммунизацию, в Северске привились 4 826 человек (2 678 – проставили оба компонента вакцины). Об этом сообщили в облздраве.

По словам начальника облдепартамента здравоохранения Сергея Дмитриева, на прошлой неделе в регион поступило еще 7 200 доз вакцины, которые распределены в медицинские организации Томска и районов области.

Первым компонентом вакцины «Спутник V» привились уже 48 883 жителей региона, вторым - 34 284 человека.

- Таким образом, за весь период прививочной кампании в регион поступило 67 592 дозы вакцины, из которых 8 380 доз – в Северск, - уточнил он. - Из числа тех, кому поставлена прививка от коронавирусной инфекции, более 22 000 человек относятся к возрасту 60+. Вакцинированы свыше 70% жителей домов-интернатов для престарелых.

«Пожилые люди – самая уязвимая категория жителей региона. Мы стараемся как можно больше сейчас привить людей из числа тех, кто достиг возраста 60 лет. Активно работаем с этой категорией людей и через поликлиники, и в стационарных социальных учреждениях», – подчеркнул глава облздрава, отметив, что пожилые люди легко переносят вакцину.

Кроме того, проводится вакцинация в трудовых коллективах – по графику на крупные предприятия региона выезжают мобильные бригады медиков, добавили в департаменте здравоохранения.