Коронавирус в Томске, последние новости 9 апреля 2021 года: 30 578 жителей региона выздоровели от болезни

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 30 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 30 578.

9 апреля в Томской области общее число заболевших составило 31 614 человек. За сутки было выявлено 20 случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 30 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 30 578, число умерших – 369.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 23,1 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,03.

В коечном фонде свободно 23,1 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,03.

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 30 апреля. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 201,8.