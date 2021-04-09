Адвокат отстраненного томского мэра: «Кляйн не признал свою вину и не пошел на сделку со следствием»

Кляйн уверен, что в ходе процесса ему и его защите удастся доказать полную несостоятельность версии обвинения. Фото: Фото автора.

Отстраненного на время следствия и суда от своей должности Ивана Кляйна защищают в Советском районном суде сразу три адвоката. Наш первый разговор с представителями защиты начался с самым опытным из них – заслуженным юристом России, учредителем адвокатского бюро «Шейфер и партнеры» Ларисой Шейфер, как только защитник вышла из зала суда после первого заседания с участием мэра Томска.

Лариса Соломоновна Шейфер, адвокат Кляйна.

- Лариса Соломоновна, дело Ивана Кляйна для вас является беспрецедентным или нет? Ведь в Томске градоначальники не раз попадали в такие крутые водовороты судьбы…

- Мне кажется, это дело беспрецедентное для всех томичей, и конечно, для адвокатов, которые ведут дело, поскольку такое обвинение, которое предъявлено Ивану Григорьевичу, трудно было предположить. Мой коллега сказал в процессе, что когда обвинение не конкретное, его трудно опровергать. Но тем не менее мы это делаем.

- То, что на Ивана Григорьевича свалилось в одночасье так много негатива – помимо собственного уголовного дела, еще и уголовное дело супруги, его болезнь… Это сильно ударило по его силе духа? Внешне он держится абсолютно спокойно.

- У него нормальная реакция человека, который переживает за свою семью. Как у любого из нас, который бы волновался в связи с тем, что произошло. Но держится он хорошо, да.

- Известные проблемы со здоровьем позволяют мэру Кляйну полноценно работать в судебном заседании? Он ведь еще находится в клинике.

- На сегодня Иван Григорьевич чувствует себя лучше, чем месяц назад, он сам настоял на своем участии в сегодняшнем заседании. Мы не можем сказать, что он здоров, он восстанавливается после тяжелой полостной операции, которая была ему проведена. А после вчерашнего допроса в следственном комитете у него поднялась температура и давление. Мы не будем разглашать диагнозы. Но сегодня он был уверен и сосредоточен на своей защите. Чем быстрее мы начнем заниматься с фактическими обстоятельствами дела, тем будет лучше.

- Сегодня прокурор огласил свои обвинения, сформулировал претензии, и защита впервые получила возможность высказать свое отношение к озвученным доводам. Как ваш подзащитный отнесся к выдвинутым обвинениям и что думаете об этом вы?

- Иван Григорьевич не признал свою вину. Наше мнение не может отличаться от его мнения – это отсутствие причастности к обозначенным преступлениям. Либо отсутствие деяния. Либо отсутствие доказательств в его вине. Наш подзащитный рассказал в суде и о предложениях, которые были высказаны ему в процессе следствия. Он не пошел на эти предложения.

- Да, Кляйн сегодня заявил в суде, что на этапе следствия его просили признать вину по первому эпизоду уголовного дела, связанного с бизнесменом Аминовым и застройкой микрорайона Мокрушинский. А какие ответные предложения поступали от следствия Ивану Григорьевичу?

- Обещали, что если он признает вину, тогда не будет ни второго эпизода, не третьего. И не будет ареста, что для больного человека немаловажно. И тогда все закончится быстро.

- Правда ли, что бывшие подчиненные мэра, его заместители Евгений Суриков и Анна Касперович в процессе следствия давали против него ложные показания? Об этом Иван Григорьевич так же сказал в суде.

- Думаю, что если допрос свидетелей будет вестись в ходе открытого судебного разбирательства, возможно, с участием прессы, это не даст возможность этим людям уклониться от правды - и правда выйдет наружу. Поверьте, врать публично, врать в суде не так просто – в отличие от следствия, когда ты разговариваешь со следователем один на один, в тиши кабинета. Противоречий показаний Ивана Григорьевича и этих людей в ходе предварительного следствия не было. Как не было ни одной очной ставки этих людей с Иваном Григорьевичем. Помимо их показаний, в первую очередь показаний Касперович, в материалах дела достаточно разного рода документов, которые не совпадают с этими объяснениями. Мы надеемся, что совокупность доказательств позволит выявить противоречия и представить фактическую ситуацию.

- Лариса Соломоновна, вы ведете обычно гражданские дела, а дело Ивана Кляйна - уголовное. Насколько повлиял статус обвиняемого на ваше согласие стать его защитником?

- Статус обвиняемого не имел никакого значения, мы давно знакомы с Иваном Григорьевичем, и не отозваться на просьбу о его защите было невозможно. Тем более было понятно, в связи с чем его дело началось. Поэтому я вспомнила свою практику уголовно-правовую, и думаю, мы справимся. Тем более, что первые два эпизода в деле связаны с толкованием норм гражданского, земельного законодательства. Это очень понятная для нас тема, поэтому мы так расходимся в оценках с обвинением.

- Как вы думаете, какова истинная причина ареста мэра, а также бизнесмена Ивана Кляйна?

- Адвокат не может разбираться с истинными причинами. Мы разбираемся с фактами, и видим факты. Человека незаконно преследуют при отсутствии доказательств. Это наши процессуальные оппоненты говорят загадками, предположениями… Сейчас спорить о том, что Ивана Григорьевича мог «заказать» этот человек или этот – не ко времени. Давайте разберемся с фактами. Давайте добьемся, чтобы уголовное преследование было прекращено, а дальше можно поговорить о другом.

- Почему судебные заседания по делу Ивана Кляйна так редко расписаны: следующий суд состоится только в конце апреля, потом в конце мая, затем в июне?

- График судебных заседаний составлен с учетом состояния здоровья Ивана Григорьевича. В ближайшее время ему предстоит еще одна непростая операция.

"Обещали, что если он признает вину, тогда не будет ни второго эпизода, не третьего..." Фото: Фото автора.

«Комсомолка» продолжает следить за ходом судебного заседания по обвинению мэра Томска. Наши интервью с другими защитниками, эксклюзивные подробности из зала суда – впереди.