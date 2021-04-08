Матч «Томи» и «Краснодара-2» завершился со счетом 1:1

«Томь» этой футбольной весной просто загоняет себя в угол. Фото: Ксения Высотина

В среду, 7 апреля, в Томске состоялся матч 35-го тура ОЛИМП - Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020-2021 между «Томью» и «Краснодаром-2». Встреча победителя не выявила – боевая ничья 1:1.

Первый тайм хозяева начали, что называется, за здравие. Был виден прессинг со стороны томской команды, активно создавались момент у ворот «Краснодара-2», которые ничем дельным так и не заканчивались. Мог отличиться голом и Денис Талалай на 4-й минуте встречи, и Максим Дмитриев на 12-й, и Кирилл Косарев на 21-й.

Фото: Ксения Высотина

Но сработало старое доброе футбольное правило: не забиваешь ты – забивают тебе. Рустам Халназаров воспользовался моментом и поразил ворота томичей точно в верхний угол. Гости из Краснодара повели в счете – 0:1.

Больше ничем первый тайм матча и не запомнился. Так и ушли команды на перерыв. Надо сказать, что и на трибунах «Труда» этим апрельским вечером было спокойно и тихо. Атмосфера на футбольном поле отражала атмосферу трибун. И наоборот.

Фото: Ксения Высотина

Второй тайм начался тоже спокойно и размеренно. Конечно, были опасные моменты у обеих команд. У краснодарцев могли удвоить преимущество Сергей Бородин, Илья Воротников, Леон Сабуа. Особенно опасным был удар по воротам с линии штрафной в исполнении Сабуа. Но вратарь томской команды Дмитрий Арапов сумел в падении перевести мяч на угловой, который в свою очередь ничем опасным не завершился.

«Томь» вышла из спячки лишь к исходу встречи. На 89-й минуте случился долгожданный гол. Артем Симонян совершил это маленькое чудо и поразил ворота краснодарцев. И вот после этого события на стадионе стало заметно громче. Болельщики оживились и ждали практически невозможного: что «Томь» таки сумеет вырвать победу в этом непростом матче. И томские футболисты пытались соответствовать этим ожиданиям все добавленные к матчу четыре минуты - были опасные штрафные и угловые у ворот «Краснодара-2». Но в итоге – ничья, которая ничем на данный момент не может помочь нашей томской команде.

Фото: Ксения Высотина

«Томь» этой футбольной весной просто загоняет себя в угол. Матчей до конца этого сезона ФНЛ все меньше, а очки жизненно необходимо набирать в каждой игре, иначе шансы не вылететь из чемпионата тают на глазах. Вот и главный тренер томичей Александр Кержаков на послематчевой пресс-конференции посетовал: «Расклад сил остается примерно тем же самым, но, к сожалению, на одну игру меньше. Вся борьба еще впереди». Борьба-то, может и впереди, но времени на нее катастрофически мало.

Следующий матч «Томи» пройдет уже в это воскресенье, 11 апреля, в Калининграде, соперником будет местная «Балтика». Отступать уже точно некуда, нужна только победа. Будем надеяться, верить и ждать. А что еще остается?