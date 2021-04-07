Демографический кризис: население Томской области уменьшилось за три года

В целом население страны с 2018-го по 2020 год уменьшилось на 711 тысяч человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эксперты агентства РИА Новости составили демографический рейтинг регионов на 2021 год. В целом население России с 2018-го по 2020-й уменьшилось на 711 тысяч человек. Томская область находится в списке на 29-й позиции – за три года зафиксирована убыль численности проживающих на 0,7%.

Отрицательная статистика по стране

Согласно исследованию РИА Новости, в России к 2021 году сложилась непростая демографическая ситуация – зафиксирован общий спад численности. Наблюдается убыль как естественного, так и миграционного движения населения, а также снижение рождаемости и рост смертности.

– Сильнее всего на ухудшение демографической ситуации повлиял 2020 год, когда основное влияние на процессы оказала пандемия коронавируса. Она, с одной стороны, обусловила прирост смертности, а с другой – привела к существенному ослаблению миграционных потоков из-за введенных ограничений, – говорится в исследовании агентства.

Если сравнивать с 2019-м, убыль населения в прошлом году выросла в 18 раз, а смертность – на 18%. При этом прирост численности жителей зафиксирован только в 21 регионе: лидерами стали Севастополь, Ингушетия, Ленинградская область и Чечня. В количественном выражении рост наблюдался в столице и Московской области, а также в Краснодарском крае.

– Анализ показателей свидетельствует о том, что сохраняются тенденции роста населенности столичных и экономически развитых регионов России с высоким уровнем жизни, активно развивающихся регионов Кавказа и Крыма, а также национальных республик с традиционно высоким уровнем рождаемости, – объясняют специалисты РИА Новости.

В то же время убыль населения наблюдалась в 68 регионах, причем в 44 из них сложилась крайне неблагополучная ситуация. Особые трудности зафиксированы в Саратовской, Кемеровской, Нижегородской и Омской областях, а также Алтайском крае.

На миграционные и естественные процессы, конечно, оказала влияние и пандемия.

Томская область среди других субъектов СФО

Наш регион занимает 29-ю строчку демографического рейтинга. Это верхняя часть таблицы, тем не менее, за три года убыль населения составила -0,7%. Уменьшился как естественный прирост (-6,1 тыс. чел.), так и миграционный (-1,8 тыс. чел.). На 1 января 2021 года в Томской области проживало 1 070 300 человек.

По информации Томскстата, в прошлом году уменьшилось и число родившихся – на свет появились 9 940 детей (в 2019-м – 10 491). Также увеличилось количество умерших – 14 278 человек (годом ранее – 12 051).

Среди других территорий Сибири на 28-м месте в рейтинге РИА Новости оказался Красноярский край с такой же убылью населения (-0,7%). Однако там проживает почти в три раза больше людей – 2 855 900.

Что касается остальных сибирских регионов, только в двух из них зафиксирован прирост населения – в Республиках Алтай (+1,3%) и Тыва (+2,7%). В остальных численность жителей уменьшилась. Выше Томской по этому показателю находится только Новосибирская область – там убыль составила -0,1%. Хуже всего дела обстоят в Кузбассе, Алтайском крае и Омской области – они занимают 62-е, 63-е и 75-е места соответственно. Недалеко друг от друга, но также с отрицательной статистикой находятся Иркутская область (убыль населения -1,2%) и Республика Хакасия (-1%).

Среди сибирских регионов Томская область находится на 4-м месте в демографическом рейтинге.

Прогнозы на будущее неутешительные

При этом, по мнению экспертов РИА Новости, в 2021 году положительной динамики по России ждать не стоит.

– Численность населения страны продолжит снижаться на фоне социального неблагополучия семей из-за негативных последствий пандемии. Кроме того, продлится действие эффекта демографической ямы, – уточняют они.

По словам специалистов, пандемия продолжит влиять на миграцию и естественный прирост, однако смертность населения замедлится на фоне вакцинации от новой коронавирусной инфекции.