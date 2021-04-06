Ипотека с интригой и без: рассказываем томичам о льготных программах покупки жилья

Правительство совместно с Центробанком примет решение по льготной ипотеке под 6,5% до 1 июля. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дискуссия вокруг возможности продления льготной ипотеки под 6,5% продолжается. Около месяца назад председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что программу с господдержкой можно продлить в 24-х из 85 российских регионов, в остальных ее следует свернуть с 1 июля.

Подчеркнем: в список потенциальных кандидатов на пролонгацию вошла и Томская область. Глава банка-регулятора аргументировала свою позицию тем, что в ряде субъектов Федерации спрос на недвижимость еще не восстановился, поэтому негативного эффекта от продления госпрограммы льготной ипотеки во второй половине текущего года там не будет.

Как известно, программа субсидирования ставок по ипотеке для новостроек до 6,5% годовых была запущена федеральным центром весной 2020-го, чтобы поддержать спрос на рынке жилья в период затухания экономической активности на фоне пандемии. С одобрения президента в октябре правительство России продлило ее действие до 1 июля 2021 года.

Механизм сработал, спрос резко увеличился, в итоге средняя ставка в индивидуальном жилищном кредитовании пошла вниз (по данным Единого ресурса застройщиков, в январе она составляла 7,23% годовых). Правда, одновременно стали расти цены на жилье, грозя в ряде регионов свести на нет все выгоды от сравнительно низкой ставки ИЖК.

25 марта вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что правительство совместно с Центробанком примет решение по льготной ипотеке под 6,5% до 1 июля. «С учетом ситуации в каждом регионе будет использоваться дифференцированный подход», – сказал он, не раскрывая до конца ипотечную интригу.

Выбор льготной программы зависит от региона и населенного пункта, от состава семьи и так далее. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Между тем такой вариант вовсе не единственный, ведь в стране действует несколько льготных программ по ипотеке. Выбор зависит от региона и населенного пункта, где планируется приобрести жилье, от состава семьи и т. д. «КП-Томск» предлагает краткий дайджест, где перечислены льготы, которыми могут воспользоваться россияне при покупке дома или квартиры.

«Семейная ипотека»

Программа действует по всей стране, но в Дальневосточном федеральном округе в ней есть особые условия. Она предусматривает льготное жилищное кредитование семей, в которых начиная с 1 января 2018

года родился второй ребенок или последующие дети, а также дети с ограниченными возможностями.

Оформить ипотечный кредит можно на покупку жилого помещения по льготной ставке до 6% на срок до 30 лет.

Льготная ипотека под 6,5%

Как сказано выше, программа действует по всей стране. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей – 12 млн руб., для жителей других регионов – 6 млн руб. Льготную ставку (она сохраняется на весь срок ипотеки) банкам субсидирует государство. Кредит должен быть выдан в период с 17 апреля 2020 года до 1 июля 2021 года.

За счет льготной ипотеки под 6,5% удалось улучшить жилищные условия более чем двум миллионам человек. По заявлениям властей, программа оказала существенную экономическую поддержку строительной отрасли в условиях пандемии коронавируса.

Для желающих купить жилье в сельской местности в России действует программа со ставкой до 3%. Фото: Евгения ГУСЕВА

«Сельская ипотека»

Для желающих купить жилье в сельской местности по всей России действует программа с льготной ставкой до 3%. Первоначальный взнос должен составить не менее 10% от стоимости приобретаемого жилья.

Программа позволяет купить готовое жилье по договору купли-продажи или квартиру в строящемся доме по договору участия в долевом строительстве, а также земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Операторами выступают Россельхозбанк, а также другие уполномоченные Министерством сельского хозяйства РФ кредитные организации.

Строительство дома под 6,1%

Эта программа действует не во всех субъектах Федерации. Так, земельный участок может находиться в любом регионе России, за исключением Северной Осетии-Алании, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Адыгеи, Калмыкии, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Чеченской Республики.

Воспользоваться программой могут те россияне, которым на дату погашения кредита будет от 21 до 65 лет. Существует еще ряд условий, ознакомиться с которыми можно на сайте оператора – АО «Банк ДОМ.РФ».

«Дальневосточная ипотека»

Воспользоваться льготными условиями по этой программе может любой россиянин, однако купить жилье можно только в Дальневосточном федеральном округе.

Ставка составит всего 2% годовых, впрочем, для потенциальных участников имеется немало условий, в том числе возрастных. Заметим, что

по программе «Дальневосточный гектар» возрастных ограничений не предусмотрено (по ней можно получить бесплатную землю в Приморском и Хабаровском краях, Еврейской АО, Республике Саха, Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, на Камчатке и Чукотке, а также в Бурятии и Забайкалье).

Чтобы обеспечить семьи военнослужащих квартирами, предусмотрены особые условия кредитования. Фото: с сайта vtb.ru

Кредит для военнослужащих

Военная ипотека – это целевой кредит для военнослужащих на покупку жилья, сумму которого частично или полностью покрывает государственная субсидия. Программу запустили еще в 2005 году.

Чтобы взять ипотеку, военнослужащему нужно завести счет в накопительно-инвестиционной системе обеспечения военных жильем. После этого государство будет ежемесячно перечислять ему ипотечную субсидию. Курирует программу госучреждение «Росвоенипотека», на сайте которого можно ознакомиться с условиями участия.