Коронавирус в Томске, последние новости 5 апреля 2021 года: 30 449 жителей региона выздоровели от болезни

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 29 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 30 449 человек.

5 апреля в Томской области общее число заболевших составило 31 514 человек. За сутки был выявлен 21 случай заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 29 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 30 449, число умерших – 363 (+4 за сутки).

- По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции четырех человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых гипертония, ожирение, сахарный диабет, хроническая ишемия головного мозга, - рассказали в оперштабе. - Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 20,7 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,89.

В коечном фонде свободно 20,7 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,89.

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 30 апреля. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 201,1.

Прививочная кампания в Томской области продолжается. По данным оперштаба, в регион поступила очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник V» в количестве 13 300 доз. В медучреждения Томска будет распределено 5 700 доз, в Северск – 2 тысячи, остальные – в другие муниципальные образования региона.

Специалисты уточняют, что за весь период прививочной кампании в Томскую область поступило уже 60 392 доз двухкомпонентного препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), из которых 8 380 доз получили медучреждения Северска.

В Томской области уже привито 41 896 человек, из них 31 816 поставили оба компонента. Более 16 тысяч вакцинированных – жители Томской области старше 60 лет, 5,4 тысячи человек, имеющие хронические заболевания.

В регион поступила очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник V» в количестве 13 300 доз.

- Сегодня в приоритете вакцинация пожилых людей и тех, кто имеет заболевания бронхо-легочной и сердечно-сосудистой систем, а также сахарный диабет и ожирение. Именно эти пациенты при заболевании новой коронавирусной инфекцией находятся в зоне риска развития тяжелых осложнений. Поэтому на этапе, когда в регион поступает вакцина небольшими партиями, людей в возрасте 60+ и с хроническими заболеваниями мы приглашаем на вакцинацию в первую очередь, - прокомментировал заместитель руководителя регионального оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-2019, заместитель губернатора Томской области по социальной политике Иван Деев. - Сегодня ресурсов каждого прививочного кабинета достаточно для приема в сутки от 60 до 180 человек. При бесперебойной поставке вакцины в регион за сутки вакцинацию могут проходить не менее 3 тысяч человек. При задействовании мобильных бригад, мобильных комплексов, организованной вакцинации работающих коллективов – до 7 тыс. человек в сутки.

Вице-губернатор также напомнил, что сделать бесплатную прививку от СOVID-19 могут все жители Томской области старше 18 лет, не имеющие на момент вакцинации симптомов ОРВИ или противопоказаний. Оставить заявку можно одним из следующих способов: через сайт covidtomsk.ru, портал госуслуг, по единому номеру телефона 122, набрав после ответа системы в тоновом режиме 8; по телефону «горячей линии» департамента здравоохранения Томской области 8 (3822) 516-616 или через регистратуру поликлиники по месту прикрепления.