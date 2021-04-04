Как правильно слушать музыку: рассказываем томичам о вреде наушников

Специалисты советуют включать музыку в наушниках максимум на 60% от возможной громкости. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Снижение слуха обычно ассоциируется с пожилыми людьми, ведь это естественный процесс, который чаще проявляется в старшем возрасте. Однако эксперты отмечают, что в 21-м веке все больше молодежи страдает нейросенсорной тугоухостью – потерей слуха на короткое время. Одна из причин этой болезни – прослушивание громкой музыки в наушниках. Как сделать использование этого гаджета безопасным, рассказывают эксперты АНО «Роскачество».

Почему наушники – это вред

Эти гаджеты стали сейчас неотъемлемой частью жизни современного человека. Некоторые, особенно представители молодежи, носят наушники практически всегда – дома, в общественном транспорте, на учебе или работе. Причем часто музыка в них играет на полную громкость – это, конечно, опасно и может привести к проблемам со здоровьем.

Городского жителя и без того окружает много шума: от автомобилей, ремонта, телевизора и т. д. При этом человек может выдержать определенную звуковую нагрузку – шум до 80 дБ люди переносят без вреда для здоровья. Для понимания: уровень громкости шепота составляет 20-24 дБ, крика – 60-65дБ. А уровень шума в наушниках при максимальных показателях – примерно 110-130 дБ.

– Если вы каждый день по несколько часов слушаете в наушниках громкую (более 80 дБ) музыку, то попадаете в группу риска. Дело в том, что при таком режиме использования наушников серьезно повреждаются слуховые сенсорные клетки и развивается нейросенсорная тугоухость, – говорится на сайте Роскачества.

Когда начинать бить тревогу? Если вы ощущаете заложенность и шум в ушах, которые не просто не проходят, но еще и усиливаются – необходимо срочно посетить врача-отоларинголога. Также эти симптомы могут мешать спокойному сну или не давать сосредоточиться на работе.

По словам специалистов, нейросенсорная тугоухость развивается очень быстро, и после появления первых симптомов человек примерно за два года может потерять практически 50% слуха. Причем вылечить это заболевание достаточно сложно – все сводится лишь к профилактике, поэтому гораздо эффективнее позаботиться о своем здоровье заранее.

Все больше молодых людей испытывает проблемы со слухом из-за прослушивания громкой музыки.

Нужно отказаться от наушников?

Нет, но соблюдать определенные правила надо обязательно. Например, подобрать правильные наушники. Так, врачи-отоларингологи не советуют использовать внутриканальные гаджеты – из них звук направляется прямо на барабанную перепонку, что вызывает сильное давление на нее.

Лучше всего подойдут большие накладные или полноразмерные наушники. Они закрывают ушную раковину и передают менее плотный звук. Но даже ими нельзя пользоваться долго.

– Не слушайте музыку в наушниках более 2 часов подряд или более 2-3 часов в день. Особенно вредно для слуха пользоваться наушниками в метро. Если уж слушаете музыку в подземке, следите, чтобы громкость музыки не заглушала шум транспорта, – говорят эксперты Роскачества.

Как подобрать подходящие и безопасные наушники? Специалисты советуют, в первую очередь, протестировать гаджеты, чтобы вас устраивало звучание. Наушники должны быть комфортными: кому-то удобнее использовать маленькие внутриканальные наушники, другим большие накладные. Также бывают проводные и беспроводные гаджеты – каждые имеют и плюсы, и минусы, поэтому в этом вопросе решение остается за пользователем.

Какие бы наушники вы не использовали, самое главное – правильно их эксплуатировать. Тогда вы сможете не отказываться от любимой музыки и гаджетов и сохранить свой слух на долгие годы.