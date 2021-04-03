Требуй – может, получишь: томичам о том, что можно в пандемию

Все жители Томской области с 9 октября 2020 года ОБЯЗАНЫ иметь при себе и использовать в закрытых помещениях средства индивидуальной защиты.

Многие помнят, каким образом в Томск завезли коронавирус. В марте 2020-го наша землячка съездила на выставку собак за рубеж и вместе с незабываемыми впечатлениями о солнечной Италии «прихватила» с собой заразу. Инфекция начала распространяться в геометрической прогрессии, местные власти ввели ограничения, чтобы ее сдержать. Набор требований и строгость их соблюдения менялись в течение года. Что из этого актуально сейчас в нашем регионе и стране в целом? Как отстаивать свои интересы, том числе в «нековидных» спорных ситуациях? Разбираемся вместе с экспертами АНО «Роскачество».

Не за страх, за совесть: нарушения наказуемы

По сей день продолжает действовать масочно-перчаточный режим в общественных местах. В магазинах, транспорте, музеях, театрах могут находиться лишь те, кто соблюдает эти требования. Передвижения на поездах и самолетах тоже требуют масок и перчаток.

– Все жители Томской области с 9 октября 2020 года ОБЯЗАНЫ иметь при себе и использовать в закрытых помещениях, а также в общественном транспорте, легковом такси, при перевозке грузов автотранспортом средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские маски, гигиенические маски, респираторы, которые должны плотно прилегать к лицу и закрывать рот и нос от внешней среды) и рук (перчатки или антисептические дезинфицирующие средства, – сказано в постановлении за подписью губернатора Сергея Жвачкина.

Документ никто не отменял, более того, распоряжением главы региона действующий режим повышенной готовности продлен до 30 апреля 2021 года.

Штрафы за отсутствие масок и перчаток, соответственно, налагают на нарушителей тоже. Но нужно иметь в виду: понятия «маска» и «масочный режим» в законодательстве отсутствуют. Оштрафовать могут за игнорирование положений Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). В какую сумму выльется рядовому гражданину неподчинение режиму ограничений в пандемию?

– Если нарушение классифицировано по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), то для физлиц его сумма составляет от 100 до 500 руб. Если по ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) – штраф будет наложен в размере от 1 000 до 30 000 руб. Статья 6.3 КоАП РФ (изменена Федеральным законом от 01.04.2020 № 99-ФЗ) предусматривает для граждан штраф от 15 до 40 тыс. руб., – поясняет замруководителя АНО «Роскачество» Александр Борисов. – В случае, когда нарушение привело к причинению вреда здоровью или смерти человека, но деяние при этом не содержит признаков уголовного преступления, штраф для граждан составит от 150 до 300 тыс. руб.

Внутренние региональные санкции за нарушение режима повышенной готовности могут быть выше. Если вам выписали штраф и вы уверены, что несправедливо, можно это решение обжаловать. Получите протокол с описанием, за что именно проштрафились, и составьте жалобу. Обжаловать санкцию необходимо в суде по месту совершения правонарушения или по месту нахождения органа, составившего протокол. Однако важно сделать это в течение 10 дней. Пока длится процедура, штраф разрешается не платить.

Томичи, имеющие доход, облагаемый налогом в 13%, имеют право получить налоговый вычет за некоторые виды медицинских расходов.

«Если надо, уколюсь»: возврат денег за сдачу анализов

Кстати, суровая действительность, связанная с пандемией и другими форс-мажорными обстоятельствами, дает людям право возвращать свои деньги в случае их напрасной траты. В каких случаях такое возможно? Вот что рассказали эксперты.

Граждане России, имеющие доход, облагаемый налогом в 13%, имеют право получить налоговый вычет за некоторые виды медицинских расходов. Так, им компенсируется сумма, фактически потраченная на лечение, но не более 120 000 руб.

При этом надо соблюсти некоторые условия:

– медорганизация, где проводились исследования, должна иметь лицензию на осуществление своей деятельности;

– у вас есть доход, который облагается налогом в 13%;

– срок давности (или 3 года) с момента сдачи анализов еще не прошел (важно помнить, что пока это не актуальный для коронавируса пункт).

Вы можете предоставить в ИФНС документы, подтверждающие сдачу анализов. Для недорогостоящего лечения лимит, напомним, установлен в 13% от 120 000 руб. Таким образом, вам могут вернуть 15 600 руб. Не факт, что произойдет это быстро, однако попробовать можно.

«Мимоходом, мимолетом»: ваучер вместо рейса

Если авиаперелет, который вы заблаговременно оплатили, отменился, можно не допустить прямых убытков, замечают эксперты Роскачества. Авиакомпаниям разрешено вместо денег возвращать потенциальным пассажирам сертификаты или ваучеры, их номинал – сумма, потраченная на билеты.

По закону действие ваучеров может составлять до 3 лет, но некоторые авиакомпании ужесточили условия и предоставляют ваучеры на год или два. На текущий момент по истечении действия этих документов можно обратиться в авиакомпанию, чтобы вернуть деньги. Но срок, в течение которого это произойдет, будет растянут по времени.

Действие авиаваучеров может составлять до 3 лет, но некоторые компании-перевозчики ужесточили условия и предоставляют ваучеры на год или два.

«Вот билет на балет»: приходите через полгода

В начале июня прошлого года в стране утвердили новые правила возврата билетов на культурные мероприятия из-за пандемии.

– Если мероприятие переносится, новая дата его проведения должна быть озвучена не позднее, чем через 6 месяцев после отмены режима

повышенной готовности, при этом сама дата не может быть позже, чем через 18 месяцев после предполагаемого изначального дня, – подчеркнули в Роскачестве. – На этот период клиенту выдается ваучер, который подтверждает потраченную на билеты сумму, и его можно будет использовать для приобретения новых билетов. Если за полгода организатор не назовет новую дату, он обязан будет вернуть деньги.

Разъясняя гражданам, что им положено по закону, эксперты предупреждают: уточняйте актуальные правила для своего региона. «Ситуация меняется достаточно динамично, и то, что было разрешено вчера, сегодня может оказаться под запретом, и наоборот», – подчеркивают специалисты.