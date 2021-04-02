Коронавирус в Томске, последние новости 2 апреля 2021 года: 30 445 жителей региона выздоровели от болезни, закрылся еще один госпиталь

За сутки было выявлено 28 случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 24 жителей региона.

2 апреля в Томской области общее число заболевших составило 31 445 человек. За сутки было выявлено 28 случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 24 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 30 445, число умерших – 359.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 17,7 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,13.

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 30 апреля. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 202,2.

В коечном фонде свободно 17,7 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,13.

Ситуация с коронавирусом становится менее напряженной. Медицинские учреждения региона входят в привычный режим работы. Так, респираторный госпиталь в БСМП закончил прием пациентов с COVID-19. Об этом сообщает оперштаб Томской области.

- Пациенты нашего стационара выписаны или переведены на долечивание в другие респираторные госпитали Томска. В учреждении проводятся завершающие мероприятия по обработке и дезинфекции оборудования и помещений, - рассказал Олег Попадейкин, главврач БСМП. – С середины апреля больница возобновит плановую и экстренную медпомощь по профилю «травматология и нейрохирургия».

Больница скорой медицинской помощи была перепрофилирована в респираторный госпиталь 12 октября 2020 года. Для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 там было развернуто 180 коек, включая 40 реанимационных.

Однако расслабляться, считают эксперты, пока преждевременно. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный штаб по предупреждению распространения COVID-2019, продлил режим самоизоляции для работающих граждан старше 65 лет. В соответствии с распоряжением, работающие граждане в возрасте 65+ могут уйти на больничный на периоды со 2 по 15 апреля и с 16 по 29 апреля.

Как сообщил управляющий Томским региональным отделением Фонда социального страхования (ФСС) РФ Дмитрий Панкратов, больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели предоставляют в ФСС. Лист нетрудоспособности может быть оформлен, если работник не переведен на дистанционную форму работы, не находится в отпуске или на больничном по другому основанию, не находится на оплачиваемых выходных.

Дополнительную информацию можно получить по телефону «горячей линии» Томского регионального отделения ФСС: 8 (3822) 60-84-70 (понедельник-четверг — с 8 до 17 часов, пятница — с 8 до 16 часов). Горячая линия ФСС России: 8 800 302 7549 (круглосуточно).