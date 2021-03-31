Коронавирус в Томске, последние новости 31 марта 2021 года: как вирус к людям пришел – версии изучаются

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 24 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 30 294 человека, сообщает оперштаб Томской области.

В марте исполнился год с момента объявления в стране и в Томской области режима повышенной готовности в связи с пандемией, спровоцированной возбудителем SARS-CoV-2. Миллионы наших соотечественников уже переболели коронавирусом.

31 марта в Томской области общее число заболевших составило 31 387 человек. За сутки было выявлен 31 случай заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 24 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 30 294, число умерших – 356.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 16,9 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,89.

В коечном фонде свободно 16,9 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,89.

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 30 апреля. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 201.

Третья волна под вопросом

К слову, Минздрав РФ сообщил о возможном начале третьей волны COVID-19 в стране. Томская область готова встретить ее во всеоружии, в том числе развернув дополнительные койко-места для пациентов в респираторном госпитале на базе Дворца зрелищ и спорта. Напомним, замглавы Минздрава Татьяна Семенова заявила, что о новом витке пандемии свидетельствуют высокие показатели заболеваемости в некоторых субъектах РФ и в крупных городах.

Однако другие специалисты считают, что третьей волне вряд ли быть, поскольку у многих россиян выработался иммунитет. Об этом, в частности, сказал заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

По словам эксперта, в России быстро растет число переболевших и вакцинированных, поэтому ожидать большого количества новых случаев не стоит.

Прививка – путь к иммунитету

На сегодняшний день наиболее эффективным методом, способным предупредить проникновение инфекции в организм, медики считают вакцинацию. Прививочная кампания повсеместно продолжается. К настоящему моменту свыше 40 тыс. жителей нашего региона записались на вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил оперштаб.

Вакцинация от COVID-19 в нашем регионе проводится отечественным препаратом "Спутник V". На днях Томская область получила 6 200 доз вакцины.

Напомним, вакцинация в нашем регионе проводится отечественным препаратом "Спутник V". На днях Томская область получила 6 200 доз вакцины "Спутник V". 1 700 доз распределены в северные районы области, транспортное сообщение с которыми может прерваться из-за паводка, и в Стрежевой. 4 500 доз вакцины "Спутник V" переданы в медицинские организации Томска и близлежащих муниципалитетов.

За время прививочной кампании в Томскую область поступило 40 712 доз двухкомпонентного препарата "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"). Вакцинацию прошли 34 710 жителей региона, из них 28 024 уже привились двумя компонентами.

Шествие «уханьской заразы»: варианты исследуются

Как смертоносный COVD-19 явился в мир людей? Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 30 марта опубликовала доклад по итогам поездки экспертов в Китай в январе-феврале 2021 года для исследования происхождения коронавируса. Об этом, в частности, написали столичные СМИ, среди которых «Известия».

Как сообщили журналисты издания со ссылкой на доклад, представленный на сайте ВОЗ, «лабораторное происхождение пандемии было сочтено крайне маловероятным». Кроме того, они отметили, что источник коронавирусной инфекции все еще не обнаружен, ранее заявленные гипотезы происхождения COVID-19 продолжают рассматриваться. Одной из наиболее правдоподобных версий считается передача вируса к человеку от летучих мышей через неизвестное промежуточное животное. Специалисты назвали торговлю дикими животными на рынке морепродуктов в Китае возможной причиной появления нового коронавируса.

Согласно версии сотрудников ВОЗ, новый коронавирус может быть схож по происхождению с вирусом, который вызывает тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС). Исследователи сомневаются в искусственном происхождении коронавируса и его утечке из лаборатории. Существует также гипотеза, которую разделяет КНР, о передаче вируса через зараженную пищу.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад по итогам поездки в Китай для исследования происхождения коронавируса.

«Ключевой вывод на данном этапе работы, которая, конечно, еще не завершена, состоит в том, что тот же путь, каким возник ТОРС, существовал и для нового коронавируса», — отметил британский зоолог Питер Дасзака.

Напомним, вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.