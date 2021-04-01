Талая вода, шалая вода: к чему в Томской области готовятся спасатели и власти

Сейчас проводятся превентивные работы по предотвращению ледовых заторов. Так, на реке Томи специалисты заняты ледорезанием. Фото: ГУ МЧС по Томской области.

Томичи всегда с удовольствием и любопытством наблюдают за процессом вскрытия главной реки региона. А представители власти и сотрудники МЧС каждый раз ожидают от ледохода «чудес» в виде возможного подтопления населенных пунктов. Такое в истории любимого города бывало не раз.

Плавали, помним!

По многолетним наблюдениям, ледостав на Томи заканчивается к середине ноября, длится он в среднем 118-200 дней, толщина льда зимой – от 70 см до 1 метра. По архивным данным, ледоход в районе Томска начинается 10-17 апреля. Самые поздние сроки за все время метеонаблюдений регистрировались 12 мая 1898-го и 9 мая 1941 года.

По сведениям ученых ТГУ, среднемноголетний срок ледохода на Томи, когда нет особого влияния изменения климата, определяется 14 апреля (плюс-минус один-два дня). Тот же источник называет самый ранний срок вскрытия главной водной артерии региона непосредственно возле Томска в XX веке: это 31 марта 1926 года. Самый поздний был зафиксирован 4 мая 1937 года.

Бурный ледоход на Томи начался 11 апреля 1947-го. Уровень воды быстро поднимался и к 17 апреля достиг рекордной отметки – 11,03 метра; в результате затопило низменные районы города. Паводок достиг площади Батенькова. Очевидцы рассказывали, в частности, что людям, жившим на Обрубе, «Розочке», в начале ул. Карла Маркса приходилось использовать лодки, чтобы добираться куда-то по своим делам.

А еще раньше, в 1890-м, наша невеликая по размерам река пошла 27 апреля (9 мая по новому стилю), затор спровоцировал наводнение. Уровень воды был таким высоким, что некоторые хозяйки могли стирать в реке белье с крыш домов – наш старинный город в те времена почти сплошь был одноэтажным. Эта информация доступна в открытых источниках.

В 2001 году лед на Томи тронулся 7 апреля, в 2002-м – 18 апреля, в 2005-м – 14 апреля. В 2020 году «голова» ледохода пересекла границы Томской области 8 апреля. Однако в регионе Томь – не единственная река, и власти совместно со спасателями готовы встретить ледоход – 2021 во всеоружии.

В начале ХХ века Томь не раз выходила из берегов во время весеннего половодья. Так выглядела затопленная улица в Татарской слободе в 1900-х.

Надо будет – эвакуируем

Как готовятся к предстоящему паводку в регионе? 24-25 марта рабочая группа МЧС России под руководством директора департамента гражданской обороны и защиты населения генерал-лейтенанта Олега Мануйло оценила готовность Томской области к прохождению весеннего половодья. На координационном совещании представители различных ведомств доложили о проделанной работе.

Так, для своевременного реагирования в паводкоопасный период создана группировка сил и средств РСЧС в количестве 6 251 человек (в том числе 1 614 специалистов от МЧС России) и 1 283 единицы, 11 воздушных судов, 89 плавсредств.

По прогнозам Томского гидрометцентра (ЦГМС), прохождение паводковых вод в 2021-м вызывает опасения из-за большого количества выпавших осадков и холодной зимы. Практически на всей территории запасы воды в снеге превышают норму на 10-60%, за исключением бассейнов рек Кеть и Васюган. Для организации мониторинга будет задействовано 47 гидропостов ЦГМС.

По мнению Дмитрия Матвеева, ведущего гидролога регионального филиала центра госмониторинга состояния недр «Гидроспецгеология», аномально холодная зима привела к образованию больших объемов льда в русле Томи. Мощность снежно-ледяного покрова на затороопасных участках около или выше параметров прошлого года.

– Для предотвращения подтопления на Томи в районе с. Батурино и на Оби близ дер. Тискино Колпашевского района проведены ледовзрывные работы. Специалисты «Кузбасспецвзрыв» продолжают пилить лед, – отмечают эксперты. – В паводок возможно затопление 41 населенного пункта в 12 муниципальных образованиях (около 1 900 жилых домов с населением до 3 500 человек). В результате перелива воды может быть нарушено сообщение с 29 населенными пунктами в 9 районах. Создан необходимый запас продовольствия, медикаментов, ГСМ. Спланировано создание 18 временных постов пожарной охраны.

Как сообщили в областном департаменте здравоохранения, в медучреждениях региона в любой момент могут быть развернуты 1 460 дополнительных коек для пациентов, чьи территории окажутся в воде. В самих опасных зонах будут дежурить бригады скорой помощи. Эвакуации в первую очередь подлежат люди с хроническими заболеваниями, маленькие дети и беременные женщины, инвалиды и лежачие больные.

Скопление льда на реке не могло не спровоцировать знаменитого паводка 1947 года, когда люди были вынуждены плавать по Томску на лодках.

Лучше бы без экстрима...

На паводковую обстановку в Томске свое влияние оказывает и Ушайка. По данным мэрии, в областном центре насчитывается 28 потенциально опасных участков подтопления, для 13 есть риск от разлива Томи и малых рек, еще 15 может подтопить талыми водами.

Для эвакуации жителей власти готовы развернуть на базе томских школ 59 пунктов временного размещения, где людям выдадут все необходимое – постельное белье, питание, средства гигиены.

– Мы провели инвентаризацию резерва, состоящего в том числе из вещевого имущества и сухих пайков для 300 человек пострадавшего населения и 30 спасателей на трое суток. Кроме того, пролонгированы соглашения с поставщиками услуг по организации питания пострадавших в школьных столовых, – сообщил заместитель мэра Вячеслав Черноус.

По его словам, в резерве города есть почти тысяча сухих пайков, 500 раскладушек и комплектов постельного белья, около 900 кг стирального порошка. Также администрация подготовила более 28 тыс. предметов одноразовой посуды, пеленальные столики, детские ванночки и другие вещи первой необходимости.

В общем, потенциальные жертвы паводка могут не беспокоиться о временном убежище. Но лучше пусть оно людям не понадобится.