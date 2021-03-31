Что изменится для томичей с 1 апреля 2021 года: экзамены на права, маркировка товаров и социальные пособия

Отныне размер ежемесячной выплаты на детей от трех до семи лет в России будет зависеть от доходов семьи. Фото: Мария ЛЕНЦ

Российское законодательство не стоит на месте, и с началом нового месяца вновь вступит в силу ряд нормативных изменений. О чем стоит знать жителям страны и Томской области, читайте в нашем материале.

При назначении пособий учтут доход

С 1 апреля можно подать заявление на увеличенную ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет включительно. Теперь ее размер будет зависеть от доходов семьи и сможет достигать 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка, а не фиксированные 50%, как это было ранее.

Правила расчета нуждаемости семьи при этом меняются, пишет «РГ». Впервые при расчете среднедушевого дохода будут учитывать старших детей в возрасте до 23 лет, если они учатся в институте на очном отделении, и не засчитают выплаты гражданам, которые ухаживают за детьми-инвалидами.

Кроме того, вводится правило «нулевого дохода». Должны быть объективные причины того, что бюджет семьи не пополнялся на протяжении 12 месяцев, иначе в пособии откажут. Помимо среднедушевого дохода будет учитываться имущество семьи: квартиры, машины, земельные участки, гаражи, дачи и вклады.

Социальные пенсии увеличатся

С 1 апреля 2021 года социальные пенсии в России будут проиндексированы на 3,4%. Напомним, их получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Выплаты также положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

Размер индексации рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года. После ее проведения средний размер социальной пенсии для россиян составит 10 183 руб., уточнили в пресс-службе Государственной Думы РФ.

Экзамены для водителей будут проводиться под видеозапись, которая должна храниться в течение года. Фото: Александр Матвеев

Будущим водителям: экзамен по-новому

Для автомобилистов с 1 апреля вступают в силу новые правила сдачи экзаменов на права. Главное новшество – отмена экзамена по проверке навыков управления («площадка»): эти упражнения включены в практический экзамен. Весь процесс экзаменовки будет проводиться под видеозапись, которая потом должна храниться в течение года.

За ошибки, как и прежде, будут начисляться штрафные баллы – от одного до трех в зависимости от опасности совершенного недочета. Новичок, набравший пять баллов, получит оценку «не сдал». В некоторых случаях экзамен будет остановлен сразу, если, например, кандидат в водители не пристегнулся или использовал телефон за рулем.

Смартфоны – только с российским ПО

Вводится запрет на продажу гаджетов без заранее установленных на них отечественного программного обеспечения (ПО). С 1 апреля это коснется смартфонов, компьютеров, планшетов и Smart TV. Предлагается три способа предустановки: загрузка в полном объеме на жесткий диск, размещение иконок для скачивания и загрузка программ при покупке устройства.

В перечень программ, составленный Минцифры РФ, вошли 16 приложений для смартфонов и планшетов, одна программа для компьютеров («Мой офис») и 11 приложений для Smart TV. Предустановка ПО – это часть стратегии, направленной на импортозамещение, считают в министерстве. Добавим, что с 1 июля за отсутствие предустановки российского ПО вводятся штрафы: 30-50 тыс. руб. для должностных лиц и 50-200 тыс. – для юридических лиц.

В систему «Честный ЗНАК» предприниматели должны подавать только корректные сведения об обороте товаров. Фото: nashe-slovo.ru

«Честный знак» для предпринимателей

С 1 апреля участники оборота товаров легкой промышленности, парфюмерии, шин и покрышек будут нести ответственность за достоверность сведений, представляемых в национальную систему «Честный ЗНАК». Маркировка этих товаров стала обязательной в конце 2020 года, однако бизнесу была дана отсрочка на привлечение к ответственности за недостоверные сведения в систему. Теперь подобные послабления отменяются.

– В систему должны поступать только корректные сведения об обороте товаров. В случае наличия в системе недостоверных сведений участник оборота может быть привлечен к ответственности контрольно-надзорными органами, – пояснили в пресс-службе Минпромторга России.

Маркировка пива: пока эксперимент

Эксперимент по маркировке пива, напитков на его основе и других слабоалкогольных напитков в России стартует 1 апреля 2021-го и продлится по 31 августа 2022 года.

Это позволит избавиться от нелегального, некачественного пива. По оценке Минпромторга, его доля составляет от 5 до 12%, а бюджет теряет от этого до 22 млрд руб. в год. В отличие от другого алкоголя, сейчас ЕГАИС в розничной торговле не распространяется на пиво, спецмарками оно не маркируется. «Независимые эксперты считают, что маркировка не приведет к заметному подорожанию пива, – пишет «Российская газета». – Одна марка на каждую единицу продукции обойдется пивоварам в 50 копеек».

Сигареты неминуемо подорожают

С 1 апреля табачная продукция не может стоить в магазинах дешевле 107,78 руб. (с 2022-го – уже 111,98 руб.). Закон, устанавливающий единую минимальную цену на табачные изделия, президент России подписал в декабре 2020 года, уточняет ТАСС. Таким образом власти намерены бороться с нелегальной продукцией.

Цена рассчитывается на основе минимальной ставки акциза за одну тысячу штук сигарет и папирос, ставки НДС и повышающего коэффициента в размере 1,4. Поскольку акцизы на табачную продукцию в 2021 году выросли на 20%, в среднем пачка сигарет подорожает со 120 до 140 руб.

Медосмотр останется обязательным для тех, кто напрямую связан с опасными производственными факторами. Фото: Олег ЗОЛОТО

Требования к медосмотрам изменят

В апреле вступает в силу обновленный перечень вредных и опасных производственных факторов. В Минтруде РФ считают, что это упростит порядок прохождения медосмотра для некоторых категорий сотрудников. Например, на него не нужно будет направлять бухгалтеров, IT-специалистов, инженерно-технических работников. Он останется обязательным только для тех, кто непосредственно сталкивается с опасными производственными факторами.

В организациях, деятельность которых связана с аэрозолями фиброгенного действия, опасными химическими веществами, а также канцерогенами любой природы, медосмотры должны будут проходить все сотрудники. В частности, речь идет о работниках больниц. Согласно Трудовому кодексу работодатель обязан отстранить от работы сотрудника, который не прошел медосмотр. Если это случилось по вине работодателя, то заработок за специалистом сохранится.