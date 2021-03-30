Как томским модницам обновить весенний гардероб без удара по кошельку

Всем знакома история, когда шкаф переполнен, а надеть нечего.

Весна – это всегда время обновления и перемен. Не удивительно, что вместе с природой нам тоже хочется расцвести и преобразиться. Уверена, многие девушки согласятся с тем, что весной особенно хочется быть красивыми и уделять больше времени себе любимой. Увы, вместе с желанием заботиться о себе не увеличивается количество денег. Хотя на самом деле обновить свой гардероб, имея небольшие деньги, или даже стать стильной модницей с среднестатистической зарплатой очень даже возможно. Что предпринять, чтобы порадовать себя и вместе с тем не нанести ущерб кошельку, «КП-Томск» выяснила у стилиста-имиджмейкера Татьяны Филатовой.

Снимите это немедленно!

Первое, что вы должны сделать на пути к обновлению, – это как следует перетряхнуть свой гардероб. Всем знакома история, когда шкаф переполнен, а надеть нечего.

Теперь без сожаления избавляемся от заношенных, с дырочками, ужасно старомодных вещей. Если освободить место от чего-то ненужного, его обязательно займет что-то нужное. К тому же есть вероятность откопать вещи, о которых совсем забыли, пусть они будут не новыми, но актуальными.

Второе - почистите и постирайте оставшиеся вещи. Часто бывает, что мы не надеваем свой любимый свитер из-за въевшегося пятна. Вам придется хорошенько потрудиться и вычистить всю свою одежду.

Третье - из оставшейся одежды постарайтесь сложить готовые комплекты и дополнить их имеющейся обувью и аксессуарами.

Важное правило: в гардеробе должно быть 70% простых базовых и 30% ярких вещей.

Со старым гардеробом мы разобрались и теперь отправляемся на шоппинг. Магазины забиты весенними коллекциями и глаза разбегаются? Хочется все и сразу? Не спешите, ведь велика вероятность, что вы опять нахватаете ненужных вещей.

– Важно посещать торговый центр с готовым списком необходимых покупок и не приходить туда в плохом настроении. Велик риск поддаться настроению и совершить импульсную ненужную покупку, – рассказывает стилист. – И, конечно, важно хорошо знать себя: тип фигуры, образ жизни, обстоятельства, для которых вы приобретаете ту или иную вещь. Вот нехитрые правила успешного шопинга.

Курс на женственность

Мы собрали для вас ориентиры по трендам «Весна/Лето-2021». Если по базовому гардеробу вроде все понятно, то с трендами не так все однозначно. Мода циклична, а значит, то, что актуально сейчас, наверняка еще не раз вернется.

Уже не первый сезон дизайнеры в противовес нарочитой маскулинности создают максимально женственные наряды. Этой весной как никогда будут актуальны рюши, банты, рукава-буфы, пресловутая прозрачность, приталенный силуэты и мини, настолько короткие, что особенно не наклонишься.

Все оттенки розового. От яркого, граничащего с неоновым розового цвета до выбеленных и приглушенных пастельных тонов.

Вдохновение морскими глубинами. Начиная от цвета изделий и заканчивая декоративными элементами в виде обитателей подводного мира.

Нарядный спорт. За время пандемии мы настолько привыкли к комфорту, что не готовы с ним расставаться. Зато готовы трансформировать его в супермодные образы. Поэтому привычные треники носим не с футболками, а максимально непривычно – с нарядными топами, женственными рубашками, пиджаками и в компании босоножек на каблуке.

Всюду лямочки. Также в этом сезоне популярны всевозможные лямки, веревочки, завязки и тесемки. Они небрежно развеваются на ветру или игриво выглядывают из-под одежды.

Деним. Если без любимых джинсовых штанов и куртки мы уже не представляем себя летом, то сейчас можно позволить себе больше – от джинсовых топов до сумок, причем все и сразу и в одном образе. Особенно актуальны сочетания разных оттенков денима.

Уютные платья. Длинное платье сегодня – это не только про вечернюю моду. Выполненные из трикотажа, стрейч-хлопка, кашемира, джерси и подобных материалов, они мягко и нежно облегают фигуру и гарантируют, что вам будет и уютно, и удобно.

– Отдавайте предпочтение актуальным, но простым и понятным вещам, они прослужат несколько лет. Если хочется внести разнообразие в гардероб, можно приобрести одну-две именно трендовые вещи, – говорит имиджмейкер.

По словам Татьяны, тренды на то и существуют, чтобы быстро мелькнуть и погаснуть. Когда тренд выходит в массы и становится повсеместным, ты себя уже не чувствуешь уникальным.

– Здесь два выхода: скупать новые тренды или, что мне импонирует больше, интересно и небанально стилизовать подуставшие, пропускать их через призму своего индивидуального стиля. Тогда даже самые примелькавшиеся вещи будут привлекать внимание не тем, что они уже намозолили глаза, а своей интересной интеграцией в образ, – добавила стилист. – Очень важно, чтобы тренд был актуальным. Не все «писки моды» можно реанимировать.

Чтобы обновить весенний капсульный гардероб и при этом не особо потратиться, достаточно добавить к прошлогодним вещам два-три ультрамодных или трендовых аксессуаров. Помните, мода – это не всегда дорого.