Коронавирус в Томске, последние новости 29 марта 2021 года: в регионе выздоровело 30 232 человека (+41 за сутки)

Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 30 232, число умерших – 352.

29 марта в Томской области общее число заболевших составило 31 328 человек. За сутки было выявлено 24 случая заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 41 жителя региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 30 232, число умерших – 352.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 17,8 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,84.

Коэффициент распространения инфекции в Томской области составляет сегодня 0,84.

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 30 апреля. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 201.