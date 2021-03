Далеко и скучно: интерес зарубежных СМИ к Томской области заметно снизился

В рейтинге восприятия зарубежной прессой участвовали все российские регионы, кроме Москвы.

Аналитическое агентство «Смыслография» подвело итоги исследований восприятия регионов России ведущими зарубежными СМИ. Они проводились в 2011-2020 годах совместно с компанией Dow Jones.

Томская область в общем рейтинге вошла в число лидеров, заняв по итогам десятилетия 7-е место. При этом самое высокое место – второе – она сумела занять в 2011-м и 2013 годах. Однако в 2020 году по числу упоминаний в иностранных медиа наш регион оказался на 45-й строчке.

Разработанная специалистами агентства «Смыслография» методика включает количественную и качественную проработку упоминаний субъектов РФ в топ-100 ведущих англоязычных СМИ, включая The Wall Street Journal, Dow Jones Newswire, The Economist, The Guardian, Washington Post и другие, проанализированных с использованием информационно-аналитической службы Factiva.com.

– Общий балл, присваиваемый каждому региону, учитывает оценку как по количеству его упоминаний, так и по доле благоприятных публикаций, – говорится в сообщении. – Москва исключена из общего списка, поскольку ее сравнение с другими субъектами Федерации признано методологически некорректным из-за связанной с ней общефедеральной и международной повестки.

Чемпионата мира по футболу не привлек такого внимания к России, как присоединение Крыма.

В фокусе внимания – Крым, спорт и бизнес

Эксперты отмечают, в частности, что наибольший интерес к ситуации в российских регионах зарубежные СМИ проявили в 2014 году, когда к России присоединились Крым и Севастополь, а также прошли XXII Олимпийские зимние игры в Сочи. Второй всплеск был связан с проведением в стране Чемпионата мира по футболу в 2018-м. Впрочем, мундиаль не вызвал такого резонанса, как присоединение Крыма. В целом интерес зарубежных СМИ к российским территориям после 2014 года заметно снизился и до сих пор не достиг «докрымских» значений.

В течение всего периода исследований спортивная тематика была основным позитивным драйвером интереса зарубежных СМИ к российским регионам (в среднем спорту было посвящено более 30% материалов). Существенную роль играет также активность первых лиц государства: материалы о визитах президента в субъекты РФ и участии в международных мероприятиях составляют примерно 25%.

Только шестая часть материалов посвящена деловой повестке регионов, к которой относятся активность крупных компаний (зачастую с зарубежным участием), обновление международных кредитных рейтингов, новости транспортной инфраструктуры. Самой популярной отраслью российского бизнеса на протяжении всего периода остается добыча, переработка и экспорт нефти и газа. Существенную добавку к рейтингу отдельных регионов дают крупные международные мероприятия, такие как ПМЭФ, Красноярский и Восточный экономические форумы, а также саммит АТЭС в 2012 году во Владивостоке, саммит БРИКС и ШОС в Уфе в 2015-м.

Анализ динамики показателей рейтинга отдельных регионов позволил выделить лидеров, среднестатистические показатели которых за все годы не опускались ниже 24-го места.

- Наибольшую стабильность демонстрируют Сахалинская область, Краснодарский край, Республика Татарстан, Самарская и Нижегородские области, – отмечают аналитики. – Томская область и Пермский край в последние два года существенно ухудшили показатели. Рейтинг Тульской, Новосибирской и Омской областей заметно вырос по отношению к 2010 году. При этом у Новосибирской и Ярославской областей в 2019-м он достиг максимума для этих регионов. Такой существенный прирост произошел благодаря освещению игр хоккейных клубов «Сибирь» и «Локомотив».

Интерес к Томской области ненадолго вызвал переход ТРК под управление французской компании.

Томская область в начале исследуемого периода демонстрировала преемственность показателей рейтинга. На этом этапе внимание зарубежной прессы к региону обусловила деятельность «Томской распределительной компании», находившейся под управлением французской «ЭРДФ Восток», и нефтяной компании PetroNeft Resources Plc (Ирландия), а также спортивные результаты футбольного клуба «Томь». Однако в 2018-2019 годах позиции региона снизились.

В то же время соседняя Новосибирская область, например, совершила прорыв в 2018 году и сохранила лидирующую позицию в 2019-м. Помимо новостей хоккейного клуба «Сибирь», иностранные СМИ сообщали об открытии заводов российской компании «Русагро» и немецкого концерна Ekosem-Agrar. Вызвала интерес и победа Руслана Устинова из Новосибирска во Всемирном конкурсе на знание китайского языка для иностранных студентов.