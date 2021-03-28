Лето близко: рассказываем томичам, как уменьшить потребление калорий без вреда для здоровья

Спойлер: рассчитать верную норму калорий может только специалист!

Уже через два месяца в Томск придет долгожданное лето. Теплые вещи отодвинутся на второй план, жители достанут открытую одежду. Однако многих, в особенности женщин, беспокоит готовность тела к этому сезону, и они начинают худеть в ускоренном режиме. Как привести себя в форму и не навредить здоровью – узнаем у специалистов.

Подсчитать калории поможет диетолог

Казалось бы, чтобы похудеть, нужно меньше есть. Однако такая простая истина может привести к серьезным проблемам. Отличный подход – это подсчет калорий, но и тут не все так просто.

По данным Роспотребнадзора, калорийность – это количество тепловой энергии, которая вырабатывается организмом при усвоении съеденных продуктов. Также ее называют энергетической ценностью продуктов питания. В день человек должен потреблять столько, чтобы покрывать потребность в энергии. А если он хочет похудеть, то калорийность должна быть рассчитана так, чтобы был еще и ресурс для снижения веса.

– Без вреда для организма похудеть к лету можно только в том случае, если вы обратитесь к специалисту. Он рассчитает вам нужную калорийность с учетом индивидуальных особенностей: возраста и пола, имеющихся заболеваний, физических и эмоциональных нагрузок, – рассказывает томский диетолог Наталия Пилипенко.

Таким образом, столь сложный вопрос должен решаться только с помощью врача, но никак не самостоятельно. По словам специалиста, взятые из открытых источников меню, как правило, приносят лишь вред и могут вызвать серьезные осложнения: нарушения всасываемости кишечника, осложнения на коже и т. п.

Конечно, для похудения важны и физические нагрузки. По данным Всемирной организации здравоохранения, потребление энергии должно быть сбалансировано с ее расходом. Поэтому между физическими нагрузками и ограничениями в еде должен быть баланс.

– А он может быть только в том случае, если калорийность не ниже основного обмена. Например, если энергозатраты женщины в течение дня составляют 1 700 ккал и она занимается спортом не менее трех раз в неделю, то мы накидываем еще 300 ккал. Тогда калорийность меню будет составлять 2 000 ккал. Если же женщина хочет снизить вес, то нужно, наоборот, отнять эти 300 ккал и быть в легком дефиците – и тогда рацион должен составлять 1 700 ккал, – поясняет диетолог.

Мы рассмотрели только один пример и не учли все индивидуальные особенности. Как уже было сказано, при расчете калорий должна учитываться не только физическая, но и умственная нагрузка, а также климатический пояс и уровень стресса, пол и возраст и т. д. Поэтому отмечаем: система действительно сложная, и настоящую потребность в калориях может рассчитать только профессионал.

Мужчинам требуется на 300-500 ккал больше, чем женщинам.

Едим и худеем

Оптимальное развитие и полноценную жизнедеятельность обеспечивает здоровое питание. Кроме того, оно способствует укреплению здоровья и профилактике заболеваний. По словам Наталии Пилипенко, набор продуктов также подбирается индивидуально. Но в целом каждому человеку для хорошего самочувствия необходимы мясо и рыба, кисломолочные продукты, яйца, фрукты, овощи и злаки.

При этом, если отказаться от одного из полезных веществ, – белков, жиров или углеводов – можно сильно рискнуть своим здоровьем. Поэтому рацион для быстрого похудения обязательно должен быть сбалансированным.

– Если подойти к диетотерапии, которая нужна для похудения, то сюда мы в первую очередь относим мясо, на второе место ставим рыбу, на третье – яйцо, на четверное – овощи, на пятое – злаки, затем идут фрукты и орехи, и не забываем про жидкость – это, конечно, вода, – добавляет Наталия.

Также, подчеркивает диетолог, важно не забывать про витамины, без которых сейчас в принципе сложно представить жизнь. Они должны поддерживать метаболический процесс в условиях дефицита калорийности.