Чьи зарплаты выше: как выглядит Томск в общероссийском рейтинге

Мало кто из томичей доволен своими доходами. Трудно прожить на 25-35 тыс. рублей, если тянуть на себе семью в условиях постоянного роста цен и обесценивания денег.

На днях портал Ria.ru опубликовал сводные данные о том, в каких регионах страны люди могут рассчитывать на адекватную их личным усилиям заработную плату. Невольно вспомнился разговор в курилке редакции одной из известных томских газет несколько лет назад после получения остатков зарплаты за месяц. Журналистка, которая являлась

любимицей главного редактора и могла рассчитывать на особо «хлебные» задания, тогда горестно вздохнула: «Ждешь-ждешь этих денег, а когда получаешь, неизвестно, на что лучше потратить. Шестое число любого месяца – теперь день траура, однозначно!»

Что мы знаем о них?

Так или примерно так, как наша коллега, думали и думают до сих пор тысячи томичей, проверяя свои зарплатные карты в «день икс». Мало среди них довольных своими доходами, если честно. Ни учителя, ни официально трудоустроенные таксисты, ни продавцы или грузчики в магазинах не могут сказать, что их устраивают 25-35 тыс. рублей, тем более, если они тянут на себе семью в условиях постоянного роста цен и обесценивания денег.

Галина, кассир одной из торговых точек местной сети, рассказала, какова нагрузка на одного работника, нести которую надо три дня подряд (такой у них график: три рабочих и потом три выходных). Приходит к семи утра, в восемь начинается трудовой день. Два первых часа народу, как правило, бывает мало, иногда можно позаниматься выкладкой товаров на полки. Потом ей на смену приходит напарница, а Галина идет в торговый зал на пресловутую выкладку: выгружает упаковки с минеральной водой и пивом, таскает тяжести. По мере того, как люд прибывает и скапливается у одной работающей кассы, ей за день приходится не раз прерываться для того, чтобы вернуться к своей кассе и раздраженной очереди. Потом ей надо убрать на место пустые покупательские корзинки, потом на часок ее отпускают на обед. В 23.00 двери магазина, наконец, закрываются, в 23.30 ее везут домой. А там под душ, быстрое чаепитие с дочкой, которая переживает за мать и не спит, дожидается. Все: больше сил не хватает ни на что, а утром надо вставать в полшестого. В итоге, работая в две смены, Галя получает 35 «тыщ» с небольшим хвостиком. «Я как выжатый лимон, - вздыхает собеседница. – Доживаю до отпуска и, как правило, его не вижу: две недели пролетают мгновенно, нигде не бываю, потому что дел скапливается много, да и ехать куда-то особо не на что».

Примерно 16 дней в месяц продавец-кассир сетевого магазина трудится по 12 часов в сутки, получая за этот не самый легкий труд чуть более 35 тысяч рублей.

Разница, право, ощутимая

Согласно данным сайта visasam.ru, чуть больше 3% жителей Томской области получают сегодня от 100 тыс. рублей в месяц. Половина работающего населения имеют заработок, составляющий 19 - 44 тыс. рублей в месяц. Еще около 16% жителей региона трудятся за 15 тысяч, что, к слову, ниже установленной минимальной зарплаты. В декабре губернатор Сергей Жвачкин подписал соглашение с Федерацией профсоюзов и объединениями

работодателей о минимальной заработной плате в Томской области на 2021 год, согласно которому она должна составлять 16,6 тыс. рублей. Это с накрутками от работодателя. Минимальный же размер оплаты труда в чистом виде с 1 января составляет 12 792 рубля.

Средняя зарплата учителя в 2021 году в Томске, согласно данным того же сайта - 35,1 тыс. рублей в месяц, что примерно в три с половиной раза меньше по сравнению с Москвой. Правда, обнадеживает прогноз представителей власти, согласно которому в ближайшей перспективе наши педагоги будут зарабатывать около 45 тыс. рублей.

«Скорей бы это случилось!» - горячо пожелала одна молодая «предметница» из томской школы, которая на свою зарплату с трудом может платить ипотеку и закрывать житейские насущные потребности, живя вдвоем с маленьким сыном.

А вот директора некоторых крупных томских компаний, руководители их структурных подразделений, главные бухгалтеры корпораций и иные представители высшего руководства зарабатывают от 10 до 100 млн рублей. Разница, право, ощутимая.

Зарплату чуть выше 20 000 рублей, что получают некоторые учителя - "предметники", не сравнить с деньгами работников нефтегазовых месторождений.

Почем нынче работа?

Но все познается в сравнении. Если посмотреть, что происходит в стране, получается следующее. По информации портала Ria.ru, cамую высокую зарплату в России получают сахалинские нефтяники - в среднем они зарабатывают 384 тыс. рублей в месяц. Это в два раза больше, чем зарплата московских финансистов - 187 тысяч. Нефтяники из Ямало-Ненецкого округа обладают третьим по величине доходом: их средний заработок составляет 174 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге специалисты из сферы информационных технологий получают 161 тыс. рублей.

В Томской области (а мы занимаем в рейтинге из 85 позиций 17-е место) самую высокую среднюю зарплату имеют работники нефтегазодобывающей отрасли: освоение недр приносит им 94 тыс. рублей в месяц. Вот почему работа вахтовым методом «на Северах» привлекательна для многих жителей региона: всем свойственно желание жить и не задумываться о том, чем накормить детей и заплатить за квартиру.

К слову, при всей неоднозначности выводов исследователей наш регион, можно считать, еще не сильно бедствует. Какие края, республики и области вошли в тройку аутсайдеров? Итак, на 83-м месте оказалась Псковская область, где чиновники на госслужбе зарабатывают 38 тыс. рублей; на 84-м месте - Республика Калмыкия, где госслужащие также получают 38 тысяч. Замыкает список антилидеров Республика Мордовия: здесь в сфере транспортного и военного машиностроения средняя зарплата тоже составляет 38 тыс. рублей. Видимо, ниже уже не бывает.