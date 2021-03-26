Коронавирус в Томске, последние новости 26 марта 2021 года: в регионе выздоровело 30 114 человек (+46 за сутки)

Наличие более 50% свободного коечного фонда является одним из ключевых условий поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 марта.

26 марта в Томской области общее число заболевших составило 31 253 человек. За сутки было выявлено 29 случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 46 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 30 114, число умерших – 349 (+5 за последние сутки).

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 17,6 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,86.

В коечном фонде сейчас свободно 17,6 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,86.

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 марта. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 200,2.

Вакцинация от коронавируса является на сегодняшний день наиболее эффективной мерой защиты. Об этом говорят влиятельные эксперты и люди, которые поставили себе обе прививки. Более 40 тыс. жителей региона в настоящее время записались на вакцинацию от коронавируса. Поставили прививку свыше 30 тыс. человек. Губернатор Сергей Жвачкин в их числе: на днях он также вакцинировался.

Сегодня стало известно, что Томская область получила 6 200 доз вакцины "Спутник V". Об этом сообщили в оперштабе.

Напомним, вакцинация от COVID-19 в нашем регионе проводится отечественным препаратом "Спутник V". По информации от 18 марта, вакцинация первым компонентом была временно приостановлена и должна была возобновиться, когда регион получит следующую партию вакцины. Сегодня стало известно, что Томская область получила 6 200 доз вакцины "Спутник V". Об этом сообщили в оперштабе. Известно, что 1 700 доз распределены в северные районы области, транспортное сообщение с которыми может прерваться из-за паводка, и в Стрежевой. 4 500 доз вакцины "Спутник V" переданы в медицинские организации Томска и близлежащих муниципалитетов.

- За период прививочной кампании в Томскую область поступило 40 712 доз двухкомпонентного препарата "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"). Вакцинацию прошли 34 710 жителей региона, из них 28 024 уже привились двумя компонентами, - уточнили в облздраве.