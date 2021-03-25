Томским родителям: правила приема в первый класс в 2021 году

Подать заявление в этом году можно будет несколькими способами, как через Интернет, так и лично. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прием заявлений от родителей будущих первоклассников в 2021 году стартует 1 апреля. Первая волна продлится до 30 июня, вторая начнется 6 июля. Обо всех нюансах и нововведениях рассказали начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич и начальник департамента образования мэрии Томска Ольга Васильева.

Когда подавать документы

В 8:00 1 апреля начнется прием заявлений о зачислении детей, которые проживают на закрепленной за школой территории либо имеют льготы. При этом у семей с постоянной пропиской нет преимущества перед жителями с временной. Также законом предусмотрено зачисление тех первоклассников, у которых уже учатся в этой школе старшие браться или сестры.

– Если один из детей уже обучается в конкретной школе и есть еще первоклассник, то он будет принят в эту школу вне зависимости от того, где проживает – на закрепленной территории или нет. Главное, чтобы оба ребенка были зарегистрированы в одном месте, – поясняет Ирина Грабцевич.

Прием заявлений по этим категориям продлится до 30 июня. По новым правилам школа обязана принимать документы до этого числа вне зависимости от того, остались свободные места или нет.

– Поэтому если вы подали заявление 1 апреля и находитесь в очереди 125-м, а школа планирует набрать 130 человек, это не дает вам гарантии, что ребенок будет зачислен в эту школу. До 30 июня могут прийти граждане из льготной категории, и они будут в очереди поставлены в более высоком рейтинге, – добавляет Грабцевич.

Образовательное учреждение обязано выпустить приказ о зачислении не позднее трех рабочих дней после 30 июня. С 6 июля и до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября, будут приниматься заявления о зачислении детей, не проживающих на закрепленной территории. В этом случае приказ о зачислении издается не позднее пяти рабочих дней.

Первая волна приема документов продлится с 1 апреля по 30 июня, вторая начнется 6 июля. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Варианты подачи заявления

При этом у родителей есть несколько способов подачи документа: через портал «Госуслуги» или Портал образовательных услуг Томской области, через электронную почту образовательной организации, заказным письмом с уведомлением о вручении. Можно также принести заявление лично в приемную школы. Если электронные заявления будут обработаны сразу, то на остальные способы власти советуют школам тратить не более 48 часов со дня поступления.

При этом сами учреждения не обязательно должны использовать все предложенные варианты. Если ваша школа решила принимать документы только с помощью электронных сайтов, она имеет на это полное право.

– Активизация приема заявлений на сайтах произойдет в 8:00 1 апреля, поэтому сейчас вы можете только ознакомиться с шаблонами. Не надо заполнять их заранее, потому что в момент активизации этой услуги у вас может произойти рассинхронизация, и заявление просто не будет подано, – предупреждает Ирина Грабцевич.

Что касается конкретных документов, то при отправке с помощью портала «Госуслуги» дополнительно нужно будет прикрепить справку, подтверждающую льготу (если таковая имеется). Власти заверяют: беспокоиться о том, что заявление будет заполнено неправильно, не нужно. Программа просто не примет в обработку такой документ, пока не будут исправлены ошибки, а при личном посещении сотрудник школы обязательно все перепроверит.

– «Госуслуги» и Портал образовательных услуг Томской области синхронизированы, т. е. все заявления стекаются в одну систему. Поэтому нет смысла терять свое время и подавать его дважды на разных сайтах – система просто откажет в повторной подаче, – отмечает глава областного департамента.

После того как вы подали заявление в электронной форме, вам будет назначено время, когда нужно принести в школу пакет документов: копии свидетельства о рождении, копию паспорта и паспорт (для проверки законного представительства), документ, подтверждающий льготу, документ, подтверждающий место регистрации, пребывания или проживания. Каждая школа может решить самостоятельно, в какой срок нужно предоставить эти документы.

Заявления, поданные разными способами, в итоге будут выстроены в общий список.

Другие тонкости приема

Если на закрепленной по микрорайону школе уже не осталось свободных мест, то родители должны обратиться в муниципальный орган управления образования: там специалисты подберут учреждение, удобное по транспортной доступности.

– Мы будем вести мониторинг и отслеживать, сколько заявлений поступает в каждую школу и сколько там планируется первых классов. После 1 июля на сайте администрации Томска появится информация о наличии свободных мест во всех городских образовательных учреждениях, – поясняет Ольга Васильева.

По ее словам, родители могут указать конкретного учителя, в класс которого хотели бы отдать ребенка. Однако законом эта ситуация не регулируется. При комплектовании классов учитываются не столько пожелания родителей, сколько другие нюансы: учебно-методические комплексы, баланс мальчиков и девочек.

– При этом наполняемость классов сейчас не регулируется количеством обучающихся. По санитарным нормам она определяется по площади учебного кабинета. Если раньше было прописано, что в классе должно быть не более 25 человек, то сейчас такого нет, – добавляет Ирина Грабцевич.

Что касается возраста детей при поступлении в первый класс, эти рамки ограничиваются с 6,5 до 8 лет. Родители имеют право отдать ребенка в школу раньше положенного, но для этого нужно получить заключение психолого-педагогической комиссии и приложить его к общему пакету.

Добавим, что порядки приема документов уже размещены на сайтах школ. Всю информацию о закрепленных за учреждением территориях, адаптивных классах можно найти там же либо на сайте.

Кроме того, в департаменте общего образования Томской области работает «горячая линия». Вопросы можно задать с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов по телефонам (3822) 51-53-08,51-49-61.