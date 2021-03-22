Коронавирус в Томске, последние новости на 22 марта 2021 года: в регионе выздоровело 29 938 человек (+53 за сутки)

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 53 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» в Томской области составляет теперь 29 938. Фото: Ксения Высотина

22 марта в Томской области общее число заболевших составило 31 128 человек. За сутки было выявлено рекордно низкое за последние полгода число случаев заражения COVID-19 - 28. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 53 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 29 938, число умерших – 338.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 42,9 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,92.

В коечном фонде свободно 42,9 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,92.

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 марта. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 201.

Вакцинация от коронавируса является на сегодняшний день наиболее эффективной мерой защиты. Об этом говорят влиятельные эксперты и люди, которые поставили себе обе прививки. Появились хорошие новости о поставках вакцины. В ближайшее время в регион поступят 1700 доз, все они будут отправлены на север – в районы, транспортное сообщение с которыми может прерваться из-за паводка, сообщили в региональном оперштабе.

Напомним, 18 марта томские власти приостановили вакцинацию жителей первым компонентом из-за дефицита препарата "Гам-КОВИД-Вак" (Спутник-V). Предполагалось, что она продолжится при поступлении очередной партии вакцины.