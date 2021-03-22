Главный хранитель сокровищницы томской истории

Хранители знают о музейном экспонате все: кому он раньше принадлежал, как попал в коллекцию и при каких температуре и влажности должен содержаться. Фото: Ксения Высотина

22 марта в нашей стране отмечается День музейного хранителя. Накануне профессионального праздника мы встретились с Татьяной Петровной Карташовой, главным хранителем Томского краеведческого музея, побеседовали о ее работе и уникальной профессии, без которой немыслимо существование ни одного музея.

Татьяна Петровна – томичка, родилась и училась в Томске. В 1990 году окончила филологический факультет Томского государственного университета. После осталась здесь же работать в лаборатории археографии, занималась полевой археографией, старыми книгами и древними рукописями. Затем – многолетняя работа в отделе рукописей и книжных памятников Научной библиотеки ТГУ, исследовательская деятельность, учеба в аспирантуре, которую она успешно окончила защитой диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Она автор и соавтор 30 научных и научно-методических публикаций. С областным краеведческим музеем Татьяна Карташова связала свою судьбу с 2015 года. На новой должности главного музейного хранителя ей очень пригодился накопленный профессиональный опыт. Следует заметить, что, говоря о себе, Татьяна Петровна была совсем немногословна, охотнее рассказывала о музее, его филиалах, фондах и сотрудниках.

Татьяна Петровна является автором и соавтором 30 научных и научно-методических публикаций. Фото: Ксения Высотина

Секреты профессии

Краеведческий музей - сокровищница томской истории, где собраны многочисленные предметы, сохранившие основные приметы прошедшего времени. С их помощью мы можем представить себе минувшие эпохи. Можно сказать, что здесь хранится коллективная память нашей «малой родины» – Томской земли, история которой уходит в седую глубь веков.

Сегодня в музее и его филиалах, получивших прописку не только в областном центре, но по всему региону, работает больше сотни человек самых разных специальностей. В их числе и музейные хранители – люди загадочной и очень ответственной профессии. Потому что именно они отвечают за сохранность музейных ценностей, обеспечивают учет, документирование и экспонирование фондов музея.

Сейчас музейный фонд превышает 230 тысяч единиц хранения. Фото: Ксения Высотина

Хранитель всегда был, есть и остается экспертом по вверенной ему коллекции. Он ежедневно следит за состоянием своих молчаливых подопечных, знает о каждом музейном экспонате все: кому он раньше принадлежал, как попал в коллекцию, при каких температуре и влажности должен содержаться и как защитить его от постороннего воздействия. Так, ткани и меха нужно спасать от моли, а металлические предметы – от коррозии и паутины, для хранения бумаги и керамики тоже нужны разные условия. Невнимание или неверное решение – и ценный экспонат может быть испорчен или вовсе утрачен. Чтобы этого не случилось, при малейшем ухудшении состояния здоровья своего подопечного, хранитель отправляет пациента на восстановительное лечение. Главными помощниками в этом деле выступают профессиональные реставраторы музея.

По словам Татьяны Петровны, музейное законодательство сегодня таково, что сотрудникам дается месяц, чтобы ввести коллекцию в централизованную базу, в каталог музейного фонда. До 2025 года музеи страны должны все свои фонды поставить на централизованный учет.

– Сначала каждый предмет должен быть оцифрован, без картинки в базу ничего не поступает, – продолжает беседу главный хранитель – Затем надо занести все данные в компьютерную программу, а это длительный процесс. Важно отметить, что с 2020 года мы не можем выдавать на внешние выставки ни одного предмета, который не внесен в музейный фонд и в централизованный государственный каталог. Таким образом, перед каждой выставкой мы должны отложить в сторону все дела и оцифровывать, сканировать, фотографировать экспонаты новой экспозиции.

Невнимание или неверное решение – и ценный экспонат может быть испорчен или вовсе утрачен. Фото: Ксения Высотина

Сокровищница времени

– Наши фонды, собранные за столетний период несколькими поколениями сотрудников, более универсальны, многочисленны и разнообразны, чем в других музеях областного центра. Сейчас музейный фонд превышает 230 тысяч единиц хранения, – рассказывает Татьяна Петровна. – Самым большим является археологический фонд, насчитывает более 100 тысяч единиц хранения и хронологически охватывает время от эпохи палеолита до наших дней. Он все время пополняется, ведь археологи продолжают трудиться на раскопках. Выстроилась очередь историков с находками, мы принимаем коллекции уже на 2023 год. Отмечу и значительность фонда документов, письменных источников, где я являюсь ответственным хранителем. Помимо того что он составляет больше 10 тысяч томов, в него входят уникальные коллекции, например, такие как коллекция славяно-русских рукописных книг XVI – XX вв.

Наш фонд керамических изделий насчитывает около 1,5 тысячи предметов. Его украшение – коллекция западноевропейских и русских керамических изделий. В составе этого собрания такие редкости, как дельфтский фаянс и итальянская майолика, датируемые XVII–XVIII вв., фарфоровые вазы знаменитого императорского французского завода в Севре и др. Большой интерес представляет коллекция оружия, включающая образцы русского, европейского и восточного холодного, огнестрельного и защитного вооружения XV – середины XX века. Более 7 тысяч предметов составляют коллекцию нумизматики. Особую ценность представляют клады серебряных и медных монет, найденные на территории Томской области.

Хранитель обеспечивает связь поколений. Все музейные предметы когда-то были созданы руками человека, и за ними всегда стоит какая-то человеческая история. Фото: Ксения Высотина

В нашем музее хранится огромный фотофонд, в нем более 18 тысяч фотографий, датируемых концом XIX в. и по сегодняшний день. Есть фонды ткани, кожи, кости – коллекция небольшая по объему, но разнообразна по составу: одежда, головные уборы, обувь, образцы ткачества и декоративно-прикладного искусства и т.д. Мы гордимся уникальной этнографической коллекцией, в которой представлено более 11 тысяч предметов, отражающих быт и культуру коренных народов и русского населения Сибири.

Словом, все типы коллекций даже трудно перечислить. На сайте краеведческого музея любители истории могут найти для себя много интересной информации – о фондах, коллекциях, конкретных предметах и документах.