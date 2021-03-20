Томичам на заметку: 20 марта отмечается День Земли и весеннего равноденствия

В этот день проводятся экологические мероприятия и акции в разных концах планеты.

20 марта – День весеннего равноденствия, время, когда наступает новый годичный цикл. Кроме того, это еще и День Земли, который служит призывом ко всему человечеству сохранять мир и жизнь на нашей планете. «КП-Томск» узнала историю возникновения праздников и связанные с ними традиции.

День равен ночи

В этом году День весеннего равноденствия наступает 20 марта в 16:37 по томскому времени. Сегодня длительность дня и ночи будет практически равна по всему миру (исключение составляют полюса). Для Северного полушария наступает весна, а для Южного – осень.

Принято считать, что в этот день меняется биологический ритм планеты: происходит пробуждение и обновление природы. После 20 марта день становится длиннее ночи. В Северном полушарии он начинает прибывать до середины июня, до наступления летнего солнцестояния, а в Южном полушарии, наоборот, убывать.

Это одна из четырех важных точек года – в разных культурах считалось, что в мир приходит богиня Весна. В этот день нужно быть щедрым и дарить подарки – так мир запомнит вас богатым человеком, и все в жизни будет складываться для «поддержания» такого образа.

В традициях разных народов это самый светлый праздник в году, поэтому человеку необходимо избавиться от грязи, мусора и всего ненужного. Также важно было провести этот день в хорошем настроении для «обновления» своей души и тела. Существовали и другие интересные традиции, например, наши предки искали весенние проталины и считали их – если находили 40 штук, это означало, что весна принесет удачу. А если же день был морозным, считалось, что холод продержится еще 40 дней.

В День весеннего благоденствия природа обновляется и готовится к пробуждению.

Сохранить планету

Всемирный день земли и День весеннего равноденствия отмечаются одновременно. Такая традиция появилась примерно 50 лет назад в США. Американский бизнесмен и издатель, а также защитник окружающей среды Джон Макконелл предложил провести оба праздника в один день в Сан-Франциско, а затем в 1969 году представил такой проект на конференции ЮНЕСКО.

Генеральный секретарь ООН поддержал эту идею, а Макконелл написал «Прокламацию Дня Земли», в которой есть права и обязанности людей в отношении планеты. «День Земли – это специальное время, которое предназначено, чтобы привлечь всех людей к осознанию планеты Земля как их общего дома, ощутить нашу всеземную общность и взаимную зависимость друг от друга», – говорится в обращении ООН.

В этот день в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке звучит Колокол Мира – это символ глобальной солидарности людей Земли, он служит призывом сохранять мир и жизнь на планете. Интересно, что сам колокол отлит из монет, орденов, медалей и других почетных знаков людей многих стран.

Звонит он в момент начала весеннего равноденствия. Длится церемония всего минуту, но за это время каждый человек должен задуматься, что он может сделать для улучшения жизни Земли. Также в этот день поднимается флаг планеты – его тоже придумал Джон Макконелл.

Сегодня День Земли является всемирным движением. В разных уголках планеты проводятся экологические выставки и фестивали, марафоны и конференции о природе, убираются улицы, высаживаются деревья.