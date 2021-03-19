Коронавирус в Томске, последние новости на 19 марта 2021 года: в регионе выздоровело 29 746 человек

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 67 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 29 746.

19 марта в Томской области общее число заболевших составило 31 030 человек. За сутки было выявлено 48 случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 67 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 29 746, число умерших – 338 (+4 за минувшие сутки).

- По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции 4 человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых гипертония, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, ишемия головного мозга, - рассказали в оперштабе. - Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.

В коечном фонде свободно 41,2 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,10.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 41,2 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,10.

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 марта. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 203,4.