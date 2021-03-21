Профессионализм, который мы выбираем

21 марта в стране отмечается День работников жилищно-коммунального хозяйства. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

21 марта в стране отмечается День работников жилищно-коммунального хозяйства. Эта сфера - одна из самых важных в системе жизнеобеспечения. Сегодня собственники жилья сами выбирают способы управления своим домом через управляющую компанию (УК) либо жилищный кооператив или ТСЖ. Жители ожидают от организаций не только качественного обслуживания, но и профессионального подхода к расчетам платы, печати счетов, подготовке отчетности. Работа, согласитесь, кропотливая и ответственная. В Томске более 200 УК, ТСЖ и ЖК доверили эти обязанности ООО «Расчетно-информационный центр ЖКХ» (РИЦ ЖКХ), занимающему лидирующие позиции на рынке информационных услуг отрасли.

За прогресс и качество

- Расчетно-информационный центр ЖКХ был открыт в 2005 году ведущими специалистами из числа тех, кто создавал и развивал на протяжении 15 лет городскую систему начисления и сбора платежей населения за ЖКУ. В 2012-м организация была аттестована как оператор по обработке персональных данных в соответствии с соответствующим законом ФЗ-152, - отмечает директор РИЦ ЖКХ Петр Киштеев. - Мы используем актуальные, постоянно обновляющиеся нормативно-методические материалы, что обеспечивает корректность и полное их соответствие действующему законодательству РФ и Томской области. Благодаря высокому качеству выполнения работ, демократичной ценовой политике и, что немаловажно, современной материально-технической базе и использованию собственного программного обеспечения, число наших клиентов и объемы в 2020 году значительно возросли. Показатель стабильного роста числа наших заказчиков - свидетельство высокого профессионализма сотрудников. Помимо прочего, большая их часть ранее трудилась на предприятиях ЖКХ и имеет огромный опыт в бухгалтерском деле.

Точность - вежливость успешных

Что готов предложить своим клиентам РИЦ ЖКХ? Заказчики получают исчерпывающий набор услуг, в том числе расчет платы и печать счетов за ЖКУ и капремонт, подготовку бухгалтерской отчетности, размещение информации в ГИС ЖКХ, передачу информации в органы соцзащиты для начисления жилищных субсидий, предоставление доступа к интернет-сервисам «Личный кабинет юридического лица», «Личный кабинет плательщика», установку программы «МиниКВАРТА», удаленное бухгалтерское обслуживание и другие полезные сервисы.

О том, насколько эффективна совместная работа с центром, его заказчики рассказали накануне Дня работников ЖКХ. Так, председатель ЖК «Солнечный» Наталья Николаевна говорит: «Кооператив плодотворно сотрудничает с ООО «РИЦ ЖКХ» с 2014 года - собственники из соседних многоэтажек порекомендовали. Работы выполняются в срок, сотрудники центра готовы помочь решить любую проблему. К нашим запросам и пожеланиям специалисты относятся внимательно и ответственно, вопросы решаются быстро».

Бухгалтер ТСЖ «Бирюкова, 10» Наталья Сергеевна уточнила, что организация, которую она представляет, работает с РИЦ ЖКХ на протяжении всех 15 лет: «Полностью устраивает точность начислений платы за ЖКУ. Работу инженеров РИЦ оцениваю на высший балл. Нравится, что вопросы можно решать онлайн. Я веду не одно ТСЖ, которые обслуживает РИЦ. Мне нужно передать в электронном виде лишь сведения за месяц, а остальное делает центр. Сотрудничество с ним эффективно и удобно».

Бухгалтер ЖСК «Мир» Елена Андреасовна подчеркивает: «Наш кооператив и РИЦ являются деловыми партнерами с 2012 года. Привлекает качество, профессионализм, точность и оперативность в работе специалистов РИЦ».

- Без профессионалов в любом деле никуда, - резюмирует Петр Киштеев. - Желаю сотрудникам РИЦ ЖКХ и всем нашим коллегам не только в праздник, но и в будние дни сил, терпения, здоровья и чтобы их столь значимый для общества труд оценивался по достоинству!

Контакты: г. Томск, пр. Фрунзе, 117а, офис 507, тел. (3822) 28-28-67, WhatsApp: +7-909-545-2828, е-mail: office@tomric.ru

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