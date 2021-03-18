«Я боялась каждой лишней калории»: история юной томички с анорексией

Голод, питание по граммам, почти каждый день - прием слабительного...

Немногие знают, что расстройство пищевого поведения (РПП) - это по-настоящему серьезное заболевание, связанное как с нервной, так и с пищеварительной системой. Особенно подвержены этому расстройству девушки-подростки, склонные к диетам и недовольные в какой-то мере своей фигурой. Но к каким последствиям могут привести подобные эксперименты над собственным организмом?

Не будем далеко ходить. Мне довелось познакомиться с девочкой Викой, которая рассказала историю своей детской душевной травмы и боли, которая спустя годы не отпускает ее… Но она молодец, она борется! Когда Вике было 14 лет, ей очень нравился мальчик из класса. Однажды она решила признаться ему в чувствах, а в ответ услышала лишь насмешки: «Ты себя видела? Хочешь меня съесть? Похудей сначала, а я подумаю…» Увы, такое случается, но не все принимают это так близко к сердцу. Ну, отверг парень твои чувства, какие твои годы…

- Мое расстройство началось с банального «хочу скинуть пару кило». Сейчас я понимаю, что не была толстой. Я была стройной! Но тогда... После слов того мальчика решила, что толстая. Еще так совпало, что я отравилась и ничего не ела сутки, встала на весы и увидела, как легко ушла эта пара килограммов. И тут понеслось. Разные диеты, монодни (это когда ты весь день ешь только один продукт)... Мне было мерзко находиться в своем теле. Я вместе с калориями сжигала себя. Незаметно отметка на весах опустилась ниже 40 кг (а рост обычный - 160 см). Я боялась каждой лишней калории, иногда и вовсе питалась только водой или зеленым чаем, что невероятно меня мучило, - поделилась Вика.

"А я не то, что часто не могла есть, - вообще есть не могла!"

Голод, питание по граммам, почти каждый день - прием слабительного. Когда Вика жаловалась на свою проблему родителям и друзьям, каждый считал должным сказать что-то вроде: «Да ты просто кушай часто и понемногу, в чем-проблемы-то?»

- А я не то, что часто не могла есть, - вообще есть не могла! И страшно от этого страдала, но продолжала погружаться в этот мир еды и замыкаться в себе, - вспоминает девушка.

Большинство детей в переходном возрасте отличаются нестабильным поведением, становятся замкнутыми и раздражительными. В этот сложный период велик риск получить РПП. На что родителям стоит обратить внимание и как отличить особенности подросткового поведения от пищевого расстройства, «КП-Томск» рассказала психолог Мария Дегтяренко.

Каковы причины возникновения РПП?

Одна из таких причин - социальная. Принятые в обществе представления о красоте меняются с течением времени, что отражается на искусстве, моде и на нас в том числе. В середине XX века в обществе начинает доминировать представление о красоте худого тела, которое стало ассоциироваться со здоровьем, успешностью и самодисциплиной. Глянцевые журналы с диетами и фотографиями худых моделей, лента Instagram, пестрящая «анобабочками» (сленговое название анорексичек, от слов «анорексия» и «бабочка») - это огромная информационная сила, которая оказывает давление на человека.

Яблоко от яблоньки… А точнее, если у человека близкие родственники имеют расстройство пищевого поведения, возможно, он будет также его иметь. Определенные гены могут увеличить склонность к этому заболеванию.

Психологические. Сюда относят низкую самооценку, синдром навязчивых состояний, проблемы во взаимоотношениях с окружающими. Ведь в подростковый период, когда тело начинает меняться, дети становятся очень чувствительны. И, как правило, любые высказывания на тему того, как они выглядят, воспринимают как критику.

Отношения в семье также играют значительную роль в формировании нарушений пищевого поведения.

- Это такая эмоционально нарушенная связь с родителями, - рассказывает психолог. - Часто она демонстрируется тем, что родитель убежден в том, что он хорошо представляет потребности ребенка и навязывает ему свое понимание. Матери пациентов часто описываются как вторгающиеся, сверхопекающие и склонные к перфекционизму, а отцы - как эмоционально сдержанные и отвергающие.

Зачастую РПП сопутствуют такие особенности личности как неспособность противостоять проблемам, отсутствие четких жизненных ориентиров. Неразрешенные внутренние конфликты приводят к поиску «заменителя» неудовлетворенных потребностей и могут способствовать формированию самых разнообразных зависимостей, в том числе и развитию хронического переедания.

Спутать анорексию, булимию или другие подобные расстройства с обычной подростковой агрессивностью и замкнутостью довольно сложно.

При анорексии человек худеет и теряете вес, однако отказывается увеличивать порции и есть достаточно, потому что уверен, что страдает излишним весом. Один из неотъемлемых параметров анорексии - значительный дефицит массы тела. При этом заболевании подросток:

* отказывается от принятия калорийной пищи;

* воспринимает свой внешний вид неадекватно (видит и ощущает себя толстым);

* испытывает гормональные нарушения (у девушек, как правило, сбивается или пропадает совсем менструальный цикл);

* стремится похудеть любым способом: при помощи диет, голодания или чрезмерных физических нагрузок;

* решительно отрицает наличие проблем в области питания;

* стремится скрыть свое поведение и состояние;

* чувствует постоянную слабость, головные боли, озноб и невозможность согреться.

Булимия - это расстройство, при котором периоды неконтролируемого переедания сменяются фазами принудительной чистки организма, зачастую за счет искусственно вызванной рвоты или слабительного. Коварство булимии заключается в том, что человек не обязательно теряет в весе. Его масса тела может оставаться в норме, а иногда даже чуть ее превышать.

Коварство булимии заключается в том, что человек не обязательно теряет в весе.

В случае булимии подросток:

* испытывает сильные, неконтролируемые приступы голода, которые сложно подавить;

* воспринимает свой внешний вид неадекватно (видит и ощущает себя толстым);

* стремится избежать набора веса искусственным вызыванием рвоты;

* стремится скрыть свое поведение и состояние.

- Важно понимать, что расстройство пищевого поведения не является капризом. Это достаточно серьезное заболевание, которое влияет в первую очередь на социализацию, человек замыкается в себе и живет только в мире еды. Также это может привести и к нарушению работы внутренних органов, в частности, сердца и почек, падает иммунитет, страдает кожа, выпадают волосы, а в особо тяжелых случаях это может привести к смерти, - подчеркивает Мария Константиновна.

Как понять, что ребенку нужна помощь?

Спутать анорексию, булимию или другие подобные расстройства с обычной подростковой агрессивностью и замкнутостью довольно сложно. Ее не спутает тот, кто сам испытывал что-то подобное на себе. Родители и тем более бабушки жили в другое время, у них не было такой зацикленности на теле, поэтому им сложно будет понять, что происходит и почему тема питания настолько острая для ребенка.

- В первую очередь следует обратить внимание на обстановку за столом. Вы замечаете, что количество еды резко изменилось, пищевые привычки резко поменялись, если заметно напряжение у ребенка на тему принятия пищи или он ест только в одиночку. Особенности его питания начали заметно сказываться на здоровье. Каждый прием пищи сопровождается скандалом, слезами или настоящей бурей агрессии. В любом из этих случаев необходимо обратиться к специалисту, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие РПП, - комментирует психолог.

Родители и тем более бабушки жили в другое время, у них не было такой зацикленности на теле.

Будьте внимательны, если подросток...

Если ваш ребенок стал замкнутым и скрытным, он раздражается и плачет по мелочам, или, например, чрезмерно волнуется из-за незначительных событий, тяжело переживает неудачи, жалуется, что его дразнят и не принимают в школе и при этом он начал резко поправляться или худеть, увлекаться диетами, его отношение к еде изменилось…

В общем, если вам кажется, что с ребенком что-то не так, скорее всего, это происходит на самом деле. Почти наверняка ему трудно, но он почему-то не решается сказать вам об этом прямо. Могут ли родители предотвратить это заболевание? Однозначного нельзя ответить. Но очень важно, чтобы в семье воспитывалось адекватное отношение к разным телам.