Весенние каникулы 2021: когда отдыхают томские школьники

Есть общие рекомендации по срокам каникул, но точные даты каждая школа может устанавливать самостоятельно. Фото: Олег Укладов

Уже совсем скоро должны начаться школьные каникулы, весной они длятся примерно неделю и стартуют в конце марта – начале апреля, однако точные даты утверждает каждая школа самостоятельно. «Комсомолка» узнала, какие рекомендации дает Минпросвещения РФ и департамент образования Томской области.

Четверти и триместры

В школьной системе образования России есть два варианта учебного «календаря» – это четверти и триместры. По этой причине и даты каникул могут разниться. Минпросвещения дало общие рекомендации, но оставило за учебными заведениями право принятия окончательного решения. То есть каждая школа может смещать даты отдыха на свое усмотрение, однако для этого требуется весомая причина, например, особенность учебного плана.

Что касается разницы между «четвертями» и «триместрами», то тут все просто. Первый вариант является классическим и делит учебный год на четыре четверти, в конце каждой из которых есть перерыв на каникулы. Большая часть учебных заведений придерживаются такой системы.

При учебе по триместрам обычно график каникул совпадает с государственными праздниками. Даты определяются по системе «5+1» – каждая шестая неделя считается каникулярной. То есть один период обучения длится три месяца, которые поделены на два модуля по пять недель с каникулами между ними. Выходит, что школьники отдыхают два раза осенью, два раза зимой и по одному разу весной и летом.

Но при любой системе в общей сложности дети находятся на каникулах одинаковое количество времени – просто распределяется оно по-разному. Получается, что в течение учебного года все школьники не посещают занятия не менее 30 дней (без учета летнего отдыха).

При разном формате учебы даты могут отличаться, но в целом дети отдыхают одинаковое количество времени. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Весенние каникулы у юных томичей

Министерство просвещения рекомендует школам соблюдать несколько правил при утверждении окончательного решения о старте весенних каникул. Отпуск у детей должен начинаться с понедельника, а продолжаться не менее семи дней. При этом переносить сроки отдыха рекомендуется не больше, чем на две недели.

Так, в 2020-2021-м учебном году весенние каникулы для школьников, занимающихся по четвертям, советуют провести с 22 по 28 марта, а для тех, кто учится по триместрам, – с 5 по 11 апреля.

«КП-Томск» решила уточнить в департаменте общего образования Томской области сроки отдыха обучающихся этой весной. При этом нам подтвердили, что каждая школа подходит к вопросам организации обучения и каникул индивидуально и может принимать свои нормативные акты по режиму занятий.

– В соответствии с действующим законодательством образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает основную образовательную программу. Таким образом, сроки начала и окончания каникул определяются общеобразовательной организацией самостоятельно, – говорится в сообщении департамента.

При этом власти рекомендуют школам использовать «Примерный календарный учебный график работы общеобразовательных организаций Томской области» на этот учебный год, в соответствии с которым и устанавливать даты отдыха.

– Рекомендовано утвердить в 2020-2021-м учебном году следующие сроки весенних каникул: с 20 (21) марта по 28 марта 2021 года, – ответили «КП-Томск» в департаменте общего образования региона в ответ на запрос.