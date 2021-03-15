История одной томской кошки, или «В России надо жить долго»

…Моя подружка Маринка которую неделю лила слезы: ее старенькая кошка Дуся чахла на глазах. Вроде ничем не болела – а вот на тебе… Ветеринары ничего особенного не находили. Выписывали витамины и пожимали плечами: ну что вы хотите – возраст! Маринкиной кошке было 13 лет – по человеческим меркам, 68. Ну да, не молоденькая. Но разве ж это возраст для женщины?! Так раздирала себе душу Маринка, когда отмахивалась от «утешителей».

Дуся появилась в их доме совсем крошечным котенком. Всю сознательную Маринкину жизнь, начиная с 13 лет, Дуся была рядом. Какая это была умная кошка! Когда кто-то жаловался на своего обормота, будь то кот или собака – изгрыз новые туфли, поцарапал обои, сделал свои дела на кресло в гостиной - Маринка ахала и не могла поверить: чтобы Дуся такое сотворила?! Как это возможно вообще? (Она, правда, всегда тихонько добавляла: «До чего же надо было довести животное…», но старалась, чтобы хозяин «обормота» этих слов не услышал).

А ее Дуся… она всегда такая аккуратная, деликатная… Когда однажды простудилась (отопление отключили раньше, чем пришла настоящая весна) и не смогла дойти до своего лотка, так умоляюще взглянула на хозяйку, что та смущенно отвела глаза и бросилась за тряпкой, сделав вид, что ничего не произошло.

И вот Дуся впервые слегла по-настоящему. Выбрала себе сама новое место – под батареей, улеглась туда, притащив зубами свою «постель» – любимый старый коврик. И теперь лежала там целыми днями. Молчаливая и строгая. Ничего не ела. Как перед уходом.

Маринка просто умирала вместе с ней! Она уже готовила себя к прощанию с Дусей – очевидно, это произойдет совсем скоро, знакомые уже настраивали ее принять уход кошки спокойно. Это – жизнь, все когда-нибудь уйдут… И кошки, и люди. И друзья однажды не выдержали: на свой страх и риск однажды явились к ней с гости загадочные и улыбающиеся. Маринка, как обычно в последние недели, была грустная. И тут муж подруги Стасик ошарашил: вдруг вытаскивает из кармана куртки нечто – живое, мяукающее и дико беспокойное. Котенок вертелся в руках Стаса и торопился ступить на землю. Он пришел домой! Маринка была в шоке: «Вы с ума сошли! Во-первых, Дуся еще жива!» - «Ничего, - невозмутимо ответил ей Стас, - и хорошо, что жива. Но все–таки этот …его зовут Фантик, он поживее будет!» Но пообещал: «Если сильно надоест – заберу обратно. Не переживай».

Они ушли, а у Маринки началась настоящая вакханалия. Этот Фантик оказался не просто невоспитанный, а наглый и нахальный. На Дусю он внимания, слава Богу, не обращал, как и Дуся на него. Впрочем, тот бедлам, который он устроил с Дусиным лотком, а потом с салфетками, добравшись до кухонного стола, Маринка ликвидировала с каким-то спокойным чувством. У нее такого опыта еще было – ну что, спасибо за опыт.

Фантик веселился у Маринки, как у себя дома, уже несколько дней. У него появился и свой лоток, и своя миска. Миска Дуси стояла на привычном месте, Маринка туда не клала еду, она кормила Дусю из пипетки, как маленькую. И вот поди ж ты. Случайно, забывшись, налила туда молоко – вместо миски Фантика. Фантик, какая ему разница, тут же подскочил к чужой миске и принялся лакать свой завтрак. Маринка случайно бросила взгляд на Дусю… И чуть не упала. Старенькая кошка раздраженно пошевелилась, потом подняла голову… И попыталась встать. И встала, да! Хоть и кое-как, но поднялась со своей лежанки и дотащилась до своей миски! И демонстративно ткнулась в молоко мордочкой…Фантик сначала оторопел от прыти прежде такой спокойной соседки, а потом обиженно отошел.

Дуся после той своей «реанимации» живет уже третий год. По человеческим меркам ей пошел 75-й. Но разве это возраст для современной женщины? Фантик из наглого котенка-юнца превратился в нахального котяру. Лазит везде, где только доберется. Но к Дусе близко не подходит – может, стесняется, может, боится. А она только следит за ним живым взглядом и живет обычной своей жизнью. Рядом с любимой хозяйкой.

У Дуси никогда не было котят. Маринка не решилась отдавать Фантика обратно.

А я, как только мои 80-летние тетушки начинают хандрить и жаловаться на приближение чего-то там неизведанного, всегда напоминаю им реальную историю про Дусю. Уверена, если бы Дуся умела говорить, она процитировала бы Дину Рубину: «В России надо жить долго».