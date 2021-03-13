Сон во благо: рассказываем томичам о правильном и здоровом отдыхе

«Комсомолка» узнала об особенностях здорового сна у врача-сомнолога. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Здоровый сон – залог хорошего самочувствия и бодрости в течение всего дня. Специалисты утверждают, что человек должен спать 8-9 часов в сутки, а недосыпание может привести к серьезным последствиям для организма. С чем связаны нарушения сна и как с ними справляться – рассказываем в нашем материале.

Сколько времени надо спать

По данным Роспотребнадзора, проблемы со сном угрожают здоровью и качеству жизни почти 45% населения планеты. Далеко не все люди действительно понимают значимость отдыха в своей жизни: так, в среднем период сна взрослого человека должен составлять 7-8 часов. При этом здоровый сон должен быть непрерывным – лучше поспать меньше часов без пробуждений, чем постоянно просыпаться в течение долгого времени.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расширяет границы правильного сна: взрослому необходимо тратить на такой отдых от 6 до 8 часов в сутки. Специалисты Роспотребнадзора уверяют, что сон улучшает работу мозга, в том числе память, настроение и способность к обучению. Это очень важно, в первую очередь, для школьников и студентов.

Как отмечают эксперты, на время экзаменов необходимо увеличивать обычную продолжительность сна примерно на час. При этом до седьмого класса норма ночного сна составляет 10-10,5 часа, до девятого – 9-9,5 часа. А нужно ли спать днем?

– Дневной сон связан с формированием систем организма и, в частности, с выработкой гормонов и созреванием коры головного мозга. Поэтому он полезен и нужен только в детском возрасте до седьмого класса. С восьмого класса количество часов сна уменьшается, в 10-ом устанавливается норма – 8-9 часов, – рассказывает томский врач-сомнолог Павел Храмов.

При этом, по словам эксперта, каждый человек индивидуален и ему нет необходимости следовать советам и через силу ложиться спать рано и вставать с подъемом солнца. Однако постоянные нарушения своего отдыха могут привести к серьезным последствиям.

– Все и правда индивидуально, но придерживаться режима стоит, чтобы не иметь проблем в пожилом возрасте. Например, люди, длительное время работающие посменно, входят в группу риска по развитию инсомний (прим. – бессонницы), – говорит врач.

Существует такое понятие, как «полифазный сон» – такой отдых разбивается на несколько одинаковых отрезков в течение дня. Например, Наполеон Бонапарт ложился спать около 22-23 часов, просыпался в два часа ночи, бодрствовал до пяти, а затем снова засыпал до семи утра. Однако медики уверены: такой режим опасен для здоровья.

– Полифазный сон не физиологичен, а потому вреден. Это как питаться каждые три часа (советы «недоспециалистов»), при этом мало кто знает, что поджелудочная железа в таком режиме работает постоянно, и в итоге «перегревается», рано или поздно приводя к сахарному диабету, – комментирует Павел Храмов.

Детям до седьмого класса необходим дневной сон, а норма в 8-9 часов вырабатывается позже. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чем опасно недосыпание

Здоровый сон предотвращает преждевременное старение, а также способствует выделению мелатонина (прим. – гормон, обеспечивающий крепкий сон, здоровье и молодость организма). Нарушения режима могут привести к снижению иммунитета и даже повреждению структуры головного мозга. Поэтому ВОЗ поставила здоровый сон в один ряд с такими важными показателями, как, например, состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

– Во сне происходит много процессов, влияющих на восстановление разных функции организма, но самое главное – это выработка определенных гормонов, поэтому недосыпание приводит к гормональным нарушениям, а за этим идут другие последствия, – говорит врач-сомнолог.

Как отмечают эксперты Роспотребнадзора, длительные периоды «недосыпа» могут негативно сказаться и на качестве жизни: пропадает чувство юмора, появляется раздражительность, замкнутость и зацикленность на одних и тех же проблемах. Конечно, снижается и работоспособность – это может привести к нервным расстройствам.

– Медики называют плохой сон ступенью к будущим инсультам, инфарктам, гипертонии и другим серьезным заболеваниям, особенно если периоды недосыпа регулярны. По данным врачебной статистики, жизнь людей, спящих менее шести часов в сутки, в 1,6 раза короче, чем у нормально спящих, – говорится на сайте Роспотребнадзора.

Одной из самых распространенных и опасных проблем является храп. По статистике, он есть у более половины населения планеты. Причин его появления может быть много, однако последствия действительно настораживают: храп влияет и на мозговую деятельность, и на нервную и сердечно-сосудистую системы.

– Храп во сне может являться симптомом грозного заболевания – апноэ (прим. – приостановка дыхания). Оно требует обязательного обращения к врачу, потому что это состояние повышает риск инфаркта, инсульта и внезапной смерти во сне, – предупреждает Павел Храмов.

Хроническое недосыпание приводит к большим проблемам со здоровьем, поэтому томичам рекомендуют обращаться к врачам как можно скорее.

Как улучшить сон

Специалисты утверждают, что здоровый сон включает в себя три элемента: продолжительность, непрерывность и глубину. Так, при пробуждении человек должен чувствовать себя отдохнувшим и бодрым. При этом, как уже говорилось, сон должен быть плавным, а также достаточно глубоким, чтобы организм успел восстановиться.

Что для этого советуют делать медики? В первую очередь, нужно установить для себя постоянный режим сна. Избегать употребления тяжелой, острой, сладкой пищи минимум за четыре часа до отдыха, а также исключить кофеин за шесть часов. Важна и регулярная физическая активность – только не непосредственно перед сном.

Большую роль играет и окружающая обстановка: удобные постельные принадлежности, комфортная температура в комнате, светонепроницаемые шторы. Важно проветривать помещение перед сном. Многие специалисты советуют не смотреть телевизор и вообще не использовать электронные гаджеты в кровати.

Большинство нарушений сна все же можно вылечить – для этого, конечно, необходимо обратиться к врачу. Однако по статистике, менее трети людей, страдающих от проблем со сном, идут за профессиональной помощью.

– Если человек не высыпается, плохо засыпает, часто просыпается и имеет другие нарушения сна, которые за собой влекут дневную сонливость, то не нужно ждать, что это пройдет само. Чем раньше вы обратитесь к врачу, тем проще будет устранить проблемы. В моей практике 95% нарушении сна вызвано неврологическими функциональными расстройствами и это исправляет хороший невролог. 5% приходится на органическую патологию, которая разнообразна и требует пожизненного приема седативных препаратов, – рассказывает сомнолог Павел Храмов.

Если вы страдаете от хронических нарушений сна – обязательно обратитесь к врачу! Чем раньше это сделать, тем эффективнее и лучше будет результат.