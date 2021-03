КУДА СХОДИТЬ В ТОМСКЕ В ВЫХОДНЫЕ 13-14 МАРТА

Последние дни масленичной недели. Провожаем зиму и встречаем весну! Фото: Ксения Высотина

Как интересно провести этот Weekend? Все самые интересные места, куда пойти в эти выходные в Томске: с друзьями, с детьми, с девушкой или одному. «КП-Томск» подскажет, чем заняться томичам в выходные.

ЭКСКУРСИЯ «В ГОСТЯХ У ХАСКИ»

13 и 14 марта пройдет самая добрая экскурсия Масленица «В гостях у хаски». Экскурсия занимает 3-3,5 часа вместе с дорогой. Отправление в 14.00 с площади Ленина, парковка за Драмтеатром

В программе вас ждут: Катание в упряжках; Катание за снегоходом на «экстрим-банане»; Катание с горы на плюшках-ватрушках; Общение с самыми добрыми и милыми собаками; Фото с собаками (фотоаппараты берете с собой).

А после активных мероприятий в теплом и уютном доме для вас будет накрыт стол с блинами, сладостями и горячим чаем. После чаепития - сжигаем чучело, провожаем зиму

По дороге в автобусе вы тоже не заскучаете! Вас ждет интересный рассказ об истории праздника и масленичных традициях, а на обратном пути – викторина.

Вся дополнительная информация на сайте http://ekskursii.tomsk.ru/

СЕМЕЙНЫЕ ВЫХОДНЫЕ С МУЗЕЕМ ИСТОРИИ ТОМСКА

В субботу, 13 марта в 13.00 в музее истории Томска пройдет интерактивная экскурсия для детей «МАСЛЕНИЧНЫЕ ПОСИДЕЛКИ» (5+)

Масленичная неделя в 2021 году началась в Международный женский день - 8 марта, а закончится 14 марта. Масленица – это проводы зимы и радостное ожидание весны, это народный праздничный цикл, сохранившийся у славян с языческих времен. Обрядовая сторона Масленицы является весьма сложной и восходит к глубокой древности. Она включает обряды, относящиеся и к началу нового цикла, и к стимуляции плодородия, и к культу предков.

Расположившись за большим столом в «Русской избе», ребятишки узнают, как отмечали Масленицу в давние времена, что значат масленичные обряды, почему наши предки заманивали солнце блинами. В завершение занятия каждый из детей сможет испечь себе румяный блинчик и угоститься ароматным травяным чаем.

В воскресенье, 14 марта в 14.00 состоится мастер-класс для детей и взрослых по изготовлению народной куклы «КУКЛА «МАСЛЕНИЧКА» (6+).

По традиции на Масленицу делали народную куклу, которая символизировала достаток и оберегала дом от бед. Ее нужно хранить дома в укромном уголке, доставая и размещая на виду всего раз в год или всего на неделю.

Под руководством мастерицы каждый участник сможет изготовить себе традиционную куклу, которую делали наши предки на Масленичной неделе, познакомиться с различными техниками изготовления кукол, узнать, почему они безликие, в каких обрядах они участвовали и многое другое.

СТАРАЯ СКАЗКА НА НОВЫЙ ЛАД

В субботу, 13 марта, 12:00 в театре «Скоморох» им. Виндермана пройдет спектакль "МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ" (0+) по мотивам русской народной сказки.

Всем знакома история о девочке Машеньке, заблудившейся в дремучем лесу и попавшей в гости к Медведю… Актеры театра рассказали старую сказку на новый лад, чтобы порадовать зрителей от мала до велика! Любимые герои – задорная Машенька, добродушный увалень Медведь - будут танцевать, петь под русские народные мотивы, играть на балалайке и деревянных ложках.

Спектакль приятно удивит своим сценическим решением – куклы и декорации выполнены из природных сибирских материалов, костюмы приковывают внимание традиционными народными орнаментами и цветами.

Также в субботу в 11.00 в театре «Скоморох» пройдет спектакль «Театра на подушках» «ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА» (0+) по мотивам русской народной сказки. Для самых маленьких.

Театр на подушках - это сказки для самых маленьких! И появляются они из волшебного рюкзака Странницы-Рассказчицы. Необычные куклы, неожиданные декорации, дети не просто зрители, они - актеры. А сказка становится не только спектаклем, но и увлекательной игрой. В этот раз Странница-Рассказчица ждет всех малышей с мамами и папами на спектакль «Заюшкина избушка». Помните, как она начинается? Жили-были лиса да заяц. У лисы была избушка ледяная, а у зайца - лубяная. Пришла весна красна, у лисы избушка растаяла, а у зайца стоит по-старому. Вот лиса попросилась у него переночевать да его из избенки и выгнала! Подарите своему малышу сказку!

ШОУ «‎БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ»‎ С СИМФОНИЧЕСКИМ ОРКЕСТРОМ

В субботу, 13 марта в 19.00 в ЦК ТГУ музыканты трибьют-группы «Radio Queen» представят новое шоу «Богемская рапсодия» с симфоническим оркестром.

Многие хотели бы побывать на концерте легендарных «Queen», их яркие выступления приводили в восторг толпы поклонников! Великолепная музыка и тексты песен, фантастическое музыкальное исполнение покорили миллионы сердец по всему миру!

«Queen» по праву считается одной из величайших групп в истории, а их продолжительный и громогласный успех – еще одно тому подтверждение.

Музыканты трибьют-группы «Radio Queen» представят новое шоу «Богемская рапсодия» с симфоническим оркестром!

На концерте прозвучат лучшие хиты группы: We Will Rock You, I Want To Break Free, Don’t Stop Me Now, We Are The Champions, Bohemian Rhapsody, Under Pressure и многие другие!

Виртуозные музыканты и преданные поклонники «Квинов», создадут ту самую атмосферу живых концертов группы, в сопровождении симфонического оркестра. Перед зрителем раскроется все великолепие музыки «Queen», фантастические гитарные партии, мощный, проникновенный вокал — это позволит в полной мере ощутить настоящую магию QUEEN!