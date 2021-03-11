"Томь" в первом домашнем матче года проиграла самарским "Крыльям Советов"

Фото: Фото автора.

В среду в Томске «Томь» встречалась с лидером чемпионата ФНЛ – самарскими «Крыльями Советов». Томская команда находится на предпоследнем месте в турнирной таблице, самарская – на первом.

Такой матч всегда обещает быть интересным. Тем более что томичам просто необходимо набирать очки в весенней части чемпионата, чтобы сохранить прописку в ФНЛ. Даже с такими сложными соперниками, как «Крылья Советов». Но чуда не произошло – томичи уступили гостям со счетом 1:3.

Фото: Фото автора.

А думается, что именно на чудо и надеялись болельщики, которые пришли на «Труд» в этот будний вечер. Футбол вернулся после зимнего перерыва, на стадионе было достаточно многолюдно. И самарские болельщики приехали в наш сибирский город поболеть за своих. Хотя в начале первого тайма сложилось такое впечатление, что все адаптируются к местной погоде: и болельщики, и игроки. На трибунах было тихо, на поле – без опасных моментов. Самарцы и вовсе не владели инициативой. Игра началась с прессинга томской команды. Свои моменты упустили Никита Кривцов на 14-й минуте и Артем Симонян – на 15-й и 19-й.

Но к середине первого тайма «Крылья» акклиматизировались и начали показывать лидерскую игру. Посыпались удары и штрафные, закончилось все голом в ворота «Томи» – пенальти на 33-й минуте реализовал Иван Сергеев. «Томь» отвечала атаками, которые, правда, ничем интересным не завершались. Болельщики на «Труде» начали мерзнуть. И лишь с северной трибуны стадиона раздавалось негромкое пение нескольких представительниц прекрасного пола: «Оле-оле-оле, Томь-Томск – чемпион». Так и завершился первый тайм.

Фото: Фото автора.

Во втором тайме надежда на чудо оставалась… Какое-то время. Особенно после того как на 64-й минуте Ричлорд Эннин с подачи Симоняна сравнял счет – 1:1. Тут и болельщики стали активнее поддерживать томский клуб, и сами футболисты не расслаблялись, прессинговали соперника. Но счастье длилось недолго. Уже на 76-й минуте дубль оформил игрок самарской команды Сергеев – 1:2. Нельзя сказать, что после этого у томичей не было шансов зацепиться хотя бы за ничью. Но в итоге не получилось и текущий счет удержать. На последней добавленной минуте «Крылья Советов» забили третий мяч, отличился Егор Голенков. Увы и ах.

После финального свистка на стадионе все равно можно было услышать крики «Молодцы» в сторону подопечных Александра Кержакова. Болельщики со стажем на трибунах отмечали, что уже видна игра томского клуба, это уже интересно. Но матчей остается впереди все меньше, а очков надо набирать все больше. Когда и как это делать – пока не ясно. Остается уповать на то самое чудо… Или все-таки и правда уже игра налаживается?

Результат матча – 1:3 – закономерен для встречи лидера и аутсайдера чемпионата. Конечно, хотелось верить, что «Томь» сделает все возможное, чтобы набрать очки в даже таком сложном и важном матче. К сожалению, не вышло. «Крылья» летят дальше – в сторону премьер-лиги, а «Томь» остается внизу турнирной таблицы ФНЛ