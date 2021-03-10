Исследование: в Томской области самая доступная ипотека среди сибирских регионов

Томская область заняла девятое место в рейтинге доступности ипотеки среди российских регионов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданская область стали лидерами по доступности ипотеки среди российских регионов, республики Северного Кавказа оказались внизу рейтинга. При этом Томская область в 2020 году улучшила свою позицию – она переместилась с 11-го места на девятое. Эксперты РИА Новости выяснили, сколько жителей в разных регионах имеют возможность взять ипотечный кредит.

В качестве главного индикатора исследователи взяли семьи, которые могут беспрепятственно ежемесячно платить по кредиту. Также учитывалась величина зарплат в каждом регионе.

Объем кредита рассчитывался для приобретения семьей двухкомнатной квартиры среднего качества площадью 60 кв. метров с первоначальным взносом 30%. При этом учитывались семьи, в которых хотя бы один человек трудоспособного возраста имеет работу.

Исследователи для составления рейтинга учитывали особенности каждого региона. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пандемия повлияла положительно

Эксперты считают, что в целом 2020 год стал нетипичным из-за пандемии коронавируса, которая сказалась и на рынке недвижимости. Упали ставки по жилищным кредитам, правительство запустило новую программу льготного ипотечного кредитования. Такие программы заставляли многих спешить с покупкой жилья, что вызвало большой спрос и повышение цен на десятки процентов в некоторых регионах. Несмотря на это, в 2020-м в стране было заключено рекордное количество ипотечных договоров.

– За прошедший год в России было выдано порядка 1,72 млн новых ипотечных кредитов против 1,28 млн в 2019 году. При этом в денежном выражении объем выданной за год ипотеки по итогам 2020 года составил 4,3 трлн рублей (2,9 трлн в 2019-м). Таким образом, даже относительно рекордного 2018 года количество ипотечных сделок выросло на 16%, а в деньгах наблюдался рост на 42%, – говорится в исследовании РИА Новости.

Выросли и качественные индикаторы: средняя процентная ставка составила 7,8% – это исторический минимум. Например, еще три года назад ипотеку в среднем выдавали под 10,6%. Также наблюдался рост среднего срока кредита. Он по итогам 2020-го составил 18 лет и 9 месяцев (для сравнения: в 2017-м было 15 лет и 7 месяцев).

Эксперты из-за пандемии ожидали низких результатов в части доступности приобретения жилья. Однако за последний год в среднем по России доля семей, который могут позволить себе покупку жилья в ипотеку, выросла с 31,3 до 32,7%.

Но, как уже было сказано, в ряде регионов жилье подорожало, что снизило его доступность. Например, цены на недвижимость значительно выросли в Москве и Санкт-Петербурге. Однако на общей статистике по стране это не особенно сказалось.

– Аналитики констатируют, что по итогам прошедшего года доступность жилья выросла в 73 регионах, а сократилась в 11, таким образом, в абсолютном большинстве регионов наблюдался прогресс, – отметили эксперты.

Эксперты ожидали снижения доступности жилья из-за пандемии, но в реальности оказалось по-другому. Фото: Иван Макеев

Доступность ипотеки в Сибири

Томская область в очередном российском рейтинге смогла улучшить свои позиции. Наш регион занял девятую строчку, годом ранее он находился на 11-м месте.

При этом доля томских семей, которые могли купить квартиру в ипотеку в 2020 году, составила 46,3%. Для сравнения: в 2019-м кредит могли себе позволить 41,3% томичей, в 2018-м – 40,2%.

По территориям Сибирского округа показатели различаются. Например, Кемеровская область переместилась с восьмого места на 11-е, Красноярский край остался на 12-й позиции, Новосибирская область поднялась с 46-го места на 40-е. Согласно рейтингу РИА Новости, другие сибирские регионы тоже отстают от Томской области: Иркутская область на 18-й строчке, Республика Хакасия – на 25-й, Омская область – на 42-й. Алтайский край, Республика Алтай и Тыва занимают места с 74-го по 76-е.