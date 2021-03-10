«Тихий убийца»: может ли самоизоляция спровоцировать болезнь Альцгеймера

Существуют специальные тесты, которые позволяют определить нарушение памяти, уменьшение словарного запаса и снижение интеллекта у человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне «КП-Томск» опубликовала беседу с врачом-неврологом Натальей Жуковой о болезни Альцгеймера. Сегодня мы рассказываем о профилактике этого заболевания и тестах, которые в домашних условиях вы можете пройти сами и провести их для своих родных.

Как выявить первые признаки самостоятельно

Существуют специальные тесты, которые позволяют определить нарушение памяти, уменьшение словарного запаса и снижение интеллекта у человека. В основном, они проводятся в кабинете у врача, но некоторые можно воспроизвести и в домашних условиях. Задания выполняются в течение 10-15 минут.

Комбинация букв и цифр

Буквы скрывают с помощью различных знаков. Обычный человек может сконцентрироваться и прочитать сообщение с первой или второй попытки. А при начальных признаках деменции мозг больного не способен выстроить нужные связи, и текст кажется ему непонятным. Такую диагностику можно провести в домашних условиях. Но специфичность ее довольно низкая.

Пример текста в котором зашифрованы буквы.

Копирование геометрической фигуры

Человеку предлагают лист с изображенными фигурами: круг, квадрат, зигзаг, треугольник и прямоугольник. Он должен изобразить все картинки. Оценивается следующее:

– Все ли фигуры изображены;

– Правильно ли их изобразили;

– Ровные ли линии у фигур.

Запоминание слов

Первые признаки Альцгеймера у взрослых женщин и мужчин можно выявить в простом разговоре. Предложите близкому человеку запомнить пять слов. Они должны быть простыми, но не связанными между собой. После диктовки переведите разговор на другую тему и попросите воспроизвести слова через 3-4 минуты. При хорошей кратковременной памяти человек вспоминает все пять слов. При болезни Альцгеймера может вспомнить максимум одно, и подсказка не помогает.

Тест рисования часов

Тест «Часы» предлагает нарисовать циферблат часов и указать стрелками время. При этом больные с болезнью Альцгеймера не могут даже изобразить круг, цифры выносят за пределы циферблата, меняют порядок чисел. В редком случае пациента удается правильно изобразить часы, но не получается выставить время. Тест характеризует изменение пространственного восприятия.

Главное – не быть одиноким

Болезнь Альцгеймера в большинстве случаев проявляется в силу генетической предрасположенности, однако исследования показали, что изменение образа жизни может снизить риск развития этого заболевания. Наталья Григорьевна дала небольшие рекомендации, которые будут полезны не только вашим пожилым родственникам, но и вам для профилактики.

Расширяйте круг общения.

Активная социальная жизнь и поддержание близких отношений с другими людьми снижают риск болезни Альцгеймера в пожилом возрасте. Запишитесь в клуб, займитесь каким-нибудь новым видом деятельности или хобби и старайтесь побольше общаться со знакомыми.

Активная социальная жизнь и поддержание близких отношений с другими людьми снижают риск болезни Альцгеймера в пожилом возрасте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учиться никогда не поздно!

Единственная возможность сохранить остроту ума - осваивать новые навыки и знания. Учитесь играть в шахматы, учитесь игре на музыкальных инструментах, изучайте иностранный язык, просто заучивайте стихи, тренируйте свой мозг и не давайте ему лениться.

Нарушайте свои привычки.

Идите на работу по новой дороге, изменяйте свой утренний распорядок или просто разнообразьте свое чтение (например, чередуйте научную фантастику с историческими романами). Подобные изменения помогают поддерживать активную деятельность мозга и сохранять остроту восприятия.

Регулярно занимайтесь физическими упражнениями.

Физические упражнения помогают сохранить объем гиппокампа – зоны мозга, которая в первую очередь страдает при болезни Альцгеймера. Лучшие способы профилактики деменции – спортивная ходьба, плавание, велосипед, бег, танцы. Если у вас свое хозяйство и дефицит свободного времени – не переживайте, садовые работы тоже входят в список.

Лучшие способы профилактики деменции – спортивная ходьба, плавание, велосипед, бег, танцы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Больше смейтесь.

Не зря русская народная мудрость называет смех лекарством. Позитивное настроение и смех полезны для нашего мышления. Иногда можно просто подурачиться с детьми, а то и самому стать ребенком.

Бросьте сигареты.

Курение значительно повышает риск развития болезни Альцгеймера, и чем больше человек курит, тем выше риск потерять рассудок в старости

Следуйте средиземноморской диете.

Основу средиземноморской диеты составляет рыба, птица, овощи, орехи, семена и оливковое масло. Этот рацион идеально подходит для сердечно-сосудистой системы и головного мозга.

Позже выйдите на пенсию.

Активная работа помогает оставаться в тонусе и поддерживать широкий круг общения. Некоторые пожилые люди после ухода на пенсию чувствуют себя лишенными всяких целей, и их здоровье начинает ухудшаться. Умственная и физическая активность на работе (при нормальном состоянии здоровья и получении удовольствия от работы) способствует здоровью головного мозга.

Позитивное настроение и смех полезны для нашего мышления.

Сохраняйте спокойствие.

При стрессе в организме выделяется гормон, который отрицательно влияет на здоровье, а со временем и на активность головного мозга. Выберите занятие, которое помогает вам успокаиваться. Попробуйте заняться йогой, медитацией, принимать теплые ванны, гулять на природе или выполнять дыхательные упражнения.

Простые рекомендации, о которых мы рассказали в этой статье, позволят человеку встретить старость наполненным жизненными силами и энергией. Обращайте внимание на любые изменения в поведении своих пожилых родственников и не дайте им быть в одиночестве.