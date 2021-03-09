«Тихий убийца»: может ли самоизоляция спровоцировать болезнь Альцгеймера

Для людей пожилого возраста социальная изоляция за последние полтора года является повседневной реальностью. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пандемия продолжает диктовать свои правила, и общество все глубже уходит в мир онлайн-общения. Многие из нас, оберегая своих родителей и пожилых родственников от коронавируса, перестают их навещать, и все общение переходит в короткие видеозвонки и сообщения. Не уделяя их здоровью должного внимания, мы можем упустить «первый звоночек» такого заболевания, как болезнь Альцгеймера.

Для людей пожилого возраста социальная изоляция за последние полтора года является повседневной реальностью. Она может спровоцировать или обострить симптомы депрессии и тревоги, усугубить последствия стресса, связанного с пандемией. Все это может потенциально увеличить риск снижения когнитивных функций, что грозит необратимыми последствиями.

Журналист «КП-Томск» поговорила с профессором кафедры неврологии и нейрохирургии СиБГМУ Натальей Жуковой, которая рассказала, что представляет собой это заболевание.

«Тихий убийца»

Болезнь Альцгеймера – это форма нейродегенеративной деменции (старческого слабоумия), которая возникает у лиц предстарческого или старческого возраста. Для него характерно постепенное и незаметное начало, его практически невозможно разглядеть заранее. К моменту появления первых симптомов деменции мозг, как правило, уже всерьез поврежден.

– В ходе болезни в организме происходит ряд патологических процессов. Например, сосредоточение в мозговых тканях неправильно свернутых белков – бета-амилоида и тау-протеина, в результате чего образуются «включения» или простым языком – бляшки. Кроме того, происходит «потеря» нейронов и синаптических связей, что приводит к атрофии определенных участков головного мозга. Проще говоря, происходит разрушение нервных клеток в большом количестве, – рассказывает Наталья Жукова.

По данным мировой статистики, продолжительность жизни растет. Больше становится людей старшего возраста, страдающих от нарушений мозгового кровообращения и на сегодняшний день, деменция входит в пятерку самых острых проблем медицины после онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.

– Понятно, что чем раньше будет выявлено заболевание, тем больше шансов если не вылечить, то хотя бы затормозить его развитие. Но болезнь Альцгеймера сложно диагностировать, тем более на ранних стадиях, – добавила невролог.

Известны три основных симптома болезни. 1. Потеря памяти, которая нарушает социальную адаптацию. 2. Трудности с выполнением повседневных дел. 3. Нарушение ориентации в месте и во времени. Часто у больных выявляется афазия (бессвязная речь), апраксия (утрата простых навыков вроде жестикуляции или чистки зубов) и агнозия (утрата способности распознавать предметы и людей).

– Человек понемногу теряет контроль над своим телом, и все заканчивается дисфункцией других систем органов. Начав с мозга, болезнь постепенно захватывает тело целиком, – рассказывает Наталья Григорьевна.

Симптомы должны демонстрировать отклонение от нормального состояния, их может замечать, как сам человек, так и члены его семьи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не просто забывчивость

Как понять, сигнализируют ли происходящие с близким человеком изменения о проблеме или они лишь часть процесса старения? С возрастом память начинает работать хуже, чем в молодости, однако болезнь Альцгеймера – это не просто забывчивость.

Ваш близкий забывает о вчерашнем разговоре, но прекрасно помнит, как звали домашнего питомца, когда он еще был ребенком. В конце концов, у каждого из нас периодически выпадает из памяти какой-то разговор или имя знакомого.

– Для людей с болезнью Альцгеймера забывчивость не является случайной. Проблемы с памятью сами по себе не являются основанием, чтобы говорить о болезни Альцгеймера: должен присутствовать хотя бы один или несколько характерных симптомов.

Симптомы должны демонстрировать отклонение от нормального состояния, их может замечать, как сам человек, так и члены его семьи. Родственники отмечают, что появились трудности трудности с выполнением привычных задач, например, с приготовлением пищи.

К примеру, ваш близкий человек может приготовить отдельно мясо, но не блюдо целиком, с гарниром из овощей или салата. Возникают трудности с ведением личных финансов: счета не оплачиваются либо, напротив, оплачиваются дважды. Вещи лежат не на месте или там, куда их обычно не кладут, например, ключи – в холодильнике. У человека появляется дезориентация во времени и пространстве, скажем, ваш близкий может заблудиться по дороге в квартиру, где живет уже много лет, или позвонить родственникам в два часа ночи, чтобы пригласить на чай. Также характерны изменения настроения и изменения личности.

– Многие пациенты теряют способность выполнять повседневные дела. Самые обыденные задачи становятся трудными: уход за собой, процесс одевания, приготовление еды, уборка, мытье посуды и вынос мусора, – отмечает Наталья Жукова.

Важно понимать, что эти симптомы возникают не у всех пациентов, во-первых, и все симптомы никогда не наблюдаются у одного человека, во-вторых.

По мере прогрессирования заболевания проблемы с памятью сменяются трудностями с узнаванием. Пациенты могут проситься «домой», даже находясь в своем привычном окружении. Часто они имеют в виду дом, где жили много лет назад.

Особенно тяжелой ситуация становится, когда ваш близкий перестает узнавать членов семьи и даже себя. Так, глядя в зеркало, он видит пожилого человека, не признавая в нем себя, только постаревшего.

Пандемия как провокатор?

По словам врача, тревожная обстановка из-за пандемии коронавируса играет не последнюю роль, но на сегодняшний день нельзя утверждать однозначно, что она может спровоцировать болезнь Альцгеймера.

– Пожилые люди читают новости, смотрят эти «ужастики», которые каждый день показывают по телевидению. Одно исследование питерских ученых показало, что больше всего стресса, связанного с пандемией, испытывают молодые и пожилые люди. Этот комок стресса может усугубить, ускорить процесс дегенерации (разрушения) нервных клеток.

Кстати, большинство людей, замечая какие-то изменения в поведении родственника, списывают это на старость либо на стрессовые ситуации и считают, что это может быть временно.

Между тем существуют специальные тесты, которые позволяют определить нарушение памяти, уменьшение словарного запаса и снижение интеллекта у человека. В основном они проводятся в кабинете у врача, но некоторые можно воспроизвести и в домашних условиях.

Тревожная обстановка из-за пандемии коронавируса играет не последнюю роль.

Разговор о причинах болезни Альцгеймера мы продолжим во второй части нашего материала...