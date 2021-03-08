Коронавирус в Томске, последние новости на 8 марта 2021 года: в регионе выздоровело почти 29 тысяч человек

8 марта в Томской области общее число заболевших составило 30 588 человек. За сутки было выявлено 36 случаев заражения COVID-19.

8 марта в Томской области общее число заболевших составило 30 588 человек. За сутки было выявлено 36 случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 91 жителя региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 28 856, число умерших – 326.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 37,5 % мест. Коэффициент распространения инфекции не изменился и составляет сегодня 0,84.

В коечном фонде свободно 37,5 % мест. Коэффициент распространения инфекции не изменился и составляет сегодня 0,84. Фото: Предоставлено рекламодателем

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 марта. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 203,0.