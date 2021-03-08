Чего хотят женщины: какой подарок томички реально хотят получить на 8 марта

Чаще всего дамы мягко намекают, что бы они хотели получить в подарок.

Как не промахнуться с подарком в Международный женский день? Многие женщины в подарок на 8 марта получат украшения, косметику и подарочные сертификаты, что совпадает с их желаниями. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса для размещения объявлений «Авито».

Большинство участниц опроса (38%) изъявили желание получить на праздник ювелирные украшения. Еще 30% оценили бы подарок в виде косметики или парфюмерии. Около 27% российских женщин хотели бы выбрать подарок в любимых магазинах самостоятельно, получив подарочный сертификат.

Исследование показало, что 44% мужчин планируют подарить женщинам косметику и парфюмерию, 28% намерены вручить подарочный сертификат в любимый магазин, 27% участников опроса готовы подарить ювелирные украшения.

В то же время 17% женщин мечтают о поездке за город в качестве подарка на праздник, 15% выбрали бы путевку, а 10% отдают предпочтение интересной книге. Только 7% участниц исследования хотели бы получить в подарок посуду (7%), 2% обрадовались бы алкогольному напитку, а денежную сумму желают получить всего 1% опрошенных.

Со стороны мужчин 71% планируют потратить на подарок до 5 тыс. рублей, из них 15% – до 1 тыс. рублей, 35% – от 1 до 3 тыс. рублей. Еще 15% участников опроса отводят на подарок сумму от 5 до 10 тыс. рублей, а 6% готовы потратить более 10 тыс.

Хорошо, когда у виновницы торжества есть заранее составленный список желаний: заглянул и не ошибся. Еще лучше, когда она прямо говорит, чего именно ей не хватает, - парфюма определенной марки, маски для волос или кружки с портретом Валерия Меладзе.

Хотя чаще всего дамы мягко намекают, что бы они хотели получить в подарок. Но мужчины, к сожалению, часто пропускают намеки мимо ушей, словно сказанное звучит на инопланетном языке. Поэтому слушайте своих прекрасных женщин, и на 23 февраля вам не придется получать в подарок носки!