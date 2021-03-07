Коронавирус в Томске, последние новости на 7 марта 2021 года: 86 пациентов выздоровели от болезни

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 86 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 28 765, число умерших – 326.

7 марта в Томской области общее число заболевших составило 30 552 человека. За сутки было выявлено 35 случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 86 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 28 765, число умерших – 326.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 44,7 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,84 (вчера он был равен 0,83).

В коечном фонде свободно 44,7 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,84 (вчера он был равен 0,83).

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 марта. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 203,1.