Коронавирус в Томске, последние новости на 6 марта 2021 года: коэффициент распространения неуклонно снижается

Общее число томичей, исцелившихся от «короны» составляет на 6 марта 28 679, число умерших – 326 (в том числе +5 за последние сутки). Заболевших более 30 тыс. человек.

6 марта в Томской области общее число заболевших составило 30 517 человек. За сутки было выявлено 37 случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 91 жителя региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 28 679, число умерших – 326 (в том числе +5 за последние сутки).

- По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции 5 человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых гипертония, сахарный диабет, ожирение, хроническая сердечная недостаточность, хроническая ишемия головного мозга, онкология. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом, - рассказали в оперштабе.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 46,0 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,83 (вчера он был равен 0,86).

В коечном фонде на сегодня свободно 46,0 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,83 (вчера он был равен 0,86).

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 марта. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 201,9.