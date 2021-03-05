Куда сходить в Томске в праздничные выходные

Впереди нас ждут три праздничных дня, в течение которых каждый, а точнее каждая, найдет, чем заняться в Томске.

Совсем скоро не только Томск, но и вся Россия будет отмечать Международный женский день. Празднование 8 Марта в современной России ассоциируется в первую очередь с лишним выходным. Впереди нас ждут три праздничных дня, в течение которых каждый, а точнее каждая, найдет, чем заняться в Томске. Ведь в первую очередь все праздничные мероприятия традиционно будут ориентированы на прекрасную половину человечества. «КП-Томск» подскажет, чем заняться томичкам и их спутникам в выходные.

Выставка томской художницы Татьяны Коробейниковой

В пятницу, 5 марта, в 17:00 откроется юбилейная выставка известной томской художницы Татьяны Коробейниковой. Ее работы выставляют российские и зарубежные музеи, картины хранятся в частных коллекциях России, Китая, Америки и Европы. В 2012 году Татьяна Коробейникова награждена премией «Человек года» в номинации «Творчество».

В экспозицию художница включила лучшие работы, которые созданы за последние пять лет. На выставке представлено около 40 живописных и графических произведений. Некоторые работы зрители увидят впервые – это серия «Путешествие черного кота» (Санкт-Петербург).

Есть и те, которые томские любители искусства уже видели на совместных выставках, например, серия литографских листов «Ямал». Глазами художника зрители увидят известные города и страны – Нью-Йорк, Париж, Прагу, Венецию, Абхазию, Черногорию. В живописи представлены традиционные для Коробейниковой темы: детство, весна, Томск.

Хор Михаила Турецкого подарит праздничное шоу

5 марта «Хор Турецкого» выступит в БКЗ с двумя концертами. Первый начнется в 16:00 и будет посвящен медикам и волонтерам, борющимся с СOVID-19.

Свои выступления артисты популярного коллектива приурочили к Международному женскому дню, поэтому концерты будут наполнены песнями о любви и романтическими балладами. Артисты исполняют композиции более чем на десяти языках, в том числе акапелла. В репертуаре – мировая классика, рок, опера, джаз, народная и популярная музыка.

В «драме» снова «Безымянная звезда»

В субботу, 6 марта в 18:00 в Театре драмы состоится показ спектакля в двух действиях «Безымянная звезда» по одноименной пьесе румынского классика Михаила Себастиана. В маленьком провинциальном городке однажды останавливается столичный поезд и на перроне появляется роскошная незнакомка. Загадочной красавице предлагает помощь скромный учитель космографии, у которого нет ничего, кроме бездонного неба, на котором сияет недавно открытая им безымянная звезда.

Пьеса, сочиненная еще в 1942 году, актуальна и сегодня. За красивой историей внезапно вспыхнувшей страсти людей из двух разных миров – размышления об иллюзиях и реальности, судьбе и предназначении.

Зрителей ожидают «Мужчины по вызову»

8 марта, в понедельник, в 19:00 на сцене драмтеатра состоится показ динамичной и интригующей комедии «Мужчины по вызову» с участием популярных актеров театра и кино, которая была признана самым кассовым спектаклем 2016 года.

Комедийный спектакль, поставленный Московским независимым театром, – про современную жизнь и про неординарные решения, которые порой приходится принимать, чтобы выжить. Однако даже если все складывается не по плану, возможно, это Вселенная дает тайный знак или направляет в предначертанном направлении.

Философский вопрос, вставший перед героями комедии в момент ситуативно-душевного кризиса, вынуждает искать универсальный ответ, в котором слезы граничат со смехом, но не превалируют над ним.

Только для женщин: от эстрады до джаза

7 марта, в воскресенье, в 18:00 в БКЗ состоится классическо-романтический вечер под интригующим названием «Только для женщин». Для прекрасных дам выступит Томский академический симфонический оркестр. В программе – хиты советской эстрады и мирового джаза.

Мастер-класс для детей и взрослых «Мамин подарок»

В субботу, 6 марта, в 14:00 в Музее истории Томска пройдет мастер-класс для детей и взрослых «Мамин подарок» (6+). Всем хочется сделать что-то особенно приятное для своих мам и бабушек на 8 марта. Лучший способ порадовать женщину в любом возрасте – подарить ей украшение, причем сделать этот подарок своими руками.

На мастер-классе можно будет научиться изготавливать украшения в технике «кабошон» с применением эпоксидной смолы. Основой для них послужат элементы гербария, заботливо собранного летом сотрудниками музея в фитозоне Воскресенской горы.