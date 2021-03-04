Коронавирус в Томске, последние новости на 4 марта 2021 года: оперштаб – прибывшим из-за границы

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 95 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 28 490, число умерших – 321.

4 марта в Томской области общее число заболевших составило 30 441 человек. За сутки был выявлен 41 случай заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 95 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 28 490, число умерших – 321.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 41,5 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,84 (вчера он был равен 0,85).

Коэффициент распространения инфекции сегодня, 4 марта, составляет 0,84 (вчера он был равен 0,85).

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 марта. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 201,01.

Региональный оперштаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции напоминает, что все прибывшие в Россию из-за рубежа в течение 14 дней с момента пересечения границы обязаны оставаться на самоизоляции, независимо от того, есть ли у них симптомы ОРВИ или нет.

Им необходимо сообщить информацию о месте и датах пребывания за рубежом, контактную информацию о себе на «горячую линию» департамента здравоохранения Томской области по телефону (3822) 516-616 (Томск), 8-800-350-8850 (районы), либо заполнив онлайн-анкету https://vk.cc/arHCiU

Все прибывшие в Россию из-за рубежа в течение 14 дней с момента пересечения границы обязаны оставаться на самоизоляции, Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В период самоизоляции необходимо исключить контакты, приобретать продукты и необходимые товары домашнего обихода дистанционно или онлайн, по возможности находиться в отдельных комнатах с членами семьи.

Нарушение условий самоизоляции влечет ответственность, в том числе уголовную, вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. Контроль за соблюдением самоизоляции в домашних условиях и карантина в медицинских организациях ведут управление Роспотребнадзора и управление МВД РФ по Томской области.

Если во время режима самоизоляции появились симптомы ОРВИ (температура, кашель, одышка, ощущение сдавленности в грудной клетке) или иное ухудшение состояния здоровья, необходимо вызвать врача на дом или обратиться на «горячую линию».