Коронавирус в Томске, последние новости на 3 марта 2021 года: +43 новых заболевших

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 74 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 28 395.

3 марта в Томской области общее число заболевших составило 30 400 человек. За сутки было выявлено 43 случая заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 74 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 28 395, число умерших – 321.

- По результатам патологоанатомического заключения зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции 2 человек. Один входил в группу риска по возрасту, оба – по хроническим заболеваниям, среди которых сахарный диабет, ожирение, гипертония, онкология, - рассказали в оперштабе. - Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 40 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,85 (вчера он был равен 0,89).

В коечном фонде свободно 40 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,85 (вчера он был равен 0,89).

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 марта. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 201,0.